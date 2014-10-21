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Ученые нашли новую причину развития рака груди и яичников

Krasotka.ee
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Специалисты из Нью-Йоркского университета поняли, почему у некоторых женщин без изменений в генах BRCA1 и BRCA2 развивается рак. Оказывается, есть еще один ген, способствующий росту опухоли - EMSY. Ранее считалось, что этот ген "отключает" защиту от рака, обеспечиваемую генами BRCA. Но, судя по всему, он способен вызывать рак самостоятельно.

В норме EMSY, как и гены BRCA1 и BRCA2, предотвращает развитие рака молочной железы и рака яичников. EMSY, BRCA1 и BRCA2 заставляют клетки создавать белки, восстанавливающие ДНК при повреждениях, которые могут привести к раку. Но в случае мутации данный механизм нарушается, и может развиться рак, пишет Deccan Chronicle.

Чрезмерно активный EMSY блокирует процесс восстановления повреждений. Также исследование показало, что часть белка EMSY изменяется под действием фермента протеинкиназы А. Когда активность EMSY выше нормы, протеинкиназа A вступает в реакцию с белком EMSY. После этого ДНК перестает восстанавливается.

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