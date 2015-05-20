Сидячая работа приводит к появлению плоских ягодиц

У людей, имеющих сидячую работу, значительно чаще наблюдаются плоские ягодицы с отвислой кожей, в чём не сомневается эксперт в области фитнеса из Нью-Йорка Дэн Джордано. Он подчеркивает, что какое бы количество времени эти люди не тратили на посещение спортзала по выходным, целых пять дней в неделю низкой физической активности сказываются куда более значительно. После 5 лет офисной работы мышцы ягодиц получают такие повреждения, что они начинают просто изнашиваться и исчезать. Это связано с двумя факторами - нехваткой кровотока и той позой, в которой мы сидим от природы.

Что еще хуже, прочность мышц ягодиц воздействует на тазовую стабильность, а также мышцы кора. А это значит, что сидячая работа негативно сказывается не только на внешнем виде ягодиц, но и на всей внешности человека. Однако существуют способы справиться с этой проблемой. Необходимо начать с того, как именно человек сидит. 90% людей сидят за столом так, что их так зад сдвигается вперед, из-за чего основная нагрузка ложится на позвоночник. Из-за этого мышцы ягодиц вообще не работают, что вызывает их атрофию. Измените осанку и сидите с прямой спиной. Дэн также призывает людей почаще вставать и двигаться хотя бы по 30 секунд, чтобы стабилизировать приток крови в зоне ягодиц и напрягать мышцы. Желательно, вставать каждые полчаса или в идеале каждые 15 минут.

Прекрасным выходом будет стол для стоячей работы, к которому можно подходить время от времени. Работа в стоячем и сидячем положении - это идеальное сочетание, позволяющая напрячь не только мышцы тела, но и снизить риск ожирения, болезней сердца и диабета второго типа. Наконец, мы должны более активно использовать массажные роллеры. Желательно, чтобы их применяли каждый день.