Что необходимо знать о визите к гинекологу?

Посещение врача гинеколога должно быть минимум раз в шесть месяцев. Многие заболевания проявляются спустя какое-то время. Анализы, взятые вовремя, могут выявить начальные стадии инфекций и воспалений. Первые дни после менструации наиболее благоприятны для посещения гинеколога. Врач обязательно назначит мазок и посев на микрофлору. Определенные заболевания можно узнать только при помощи лаборатории, пишут sex-news.ru.

Перед тем, как идти на прием, стоит подготовиться. Сексом лучше не заниматься за пару дней до осмотра. Если приём назначен на вечернее время и нет возможности принять душ, то можно воспользоваться влажными гигиеническими салфетками. Так же при наличии запоров или проблем со стулом, очистительная клизма будет уместна, и врачу будет легче поставить диагноз.

Многие девушки и женщины стесняются посещать гинеколога мужчину. Совершенно напрасно, ведь, в первую очередь, он доктор. Неудобство момента не должно заключаться в том, чтобы оголить определенные части тела. Мужчины гинекологи зачастую более терпеливы и аккуратны при осмотре на гинекологическом кресле.

Если возникают какие-то вопросы по поводу здоровья, предохранения или анализов, стоит их задавать. Врач подробно объяснит и постарается предупредить возникновение сложных ситуаций со здоровьем.