Восемь правил ухода за орхидеей. Соблюдайте их - и она будет цвести всегда!

Но если вам подарили красивый цветок, а вы не знаете, как за ним правильно ухаживать, он вряд ли порадует вас через год. Для этого потребуется правильный уход.
Вот основы ухода за этим экзотическим цветком, которые вам надо знать:
1. Грунт
Орхидеи – это эпитифы, то есть растения, которые живут на других растениях, в основном деревьях, и поэтому обычный цветочный грунт для орхидей не подходит, пишет Lifter.com.ua.
Сейчас в продаже есть специальный грунт для орхидей, который, как правило, состоит из сосновой коры, небольшого количества торфа, иногда с добавлением мха сфагнума. Это самый лучший вариант.
Если вы опытный цветовод, можно приготовить грунт самостоятельно из сосновой коры, сфагнума, пробки, угля, перлита и т. д.
2. Правильно разместите ее в горшке
Орхидеям требуется неглубокая посадка. Сажайте их в комнате, смотрящей на восток или юг.
Эти растения предпочитают непрямой яркий свет. Недостаток света приведёт к тому, что цветки будут некрасивыми.
Однако переизбыток света может вызвать ожог листьев.
И еще. Старайтесь НИКОГДА не двигать горшок, не переставлять его с места на место. Эти цветы критически тяжело переживают любые перемены в своей жизни. Не мешайте им жить!
3. Температура
Температура также важна для домашнего выращивания орхидей.
Большинство орхидей, продающихся у нас, относятся к горным видам. Они хорошо чувствуют себя при комнатной температуре в период вегетации, но для оптимального цветения им нужно, чтобы ночная температура опускалась на 2-3 градуса по сравнению с дневной.
4. Полив
Орхидеям требуется обильный полив, но между поливами грунт должен иметь возможность высохнуть.
Простой способ проверить, нужна ли орхидее вода, — потрогать пальцем субстрат. Если он сухой, цветку нужен полив; если нет, то нет.
5. Влажность
Домашним орхидеям требуется немалая влажность — от 50 до 70%.
Есть несколько способов повысить влажность:
поставьте под растение блюдце с водой или лоток с галькой;
ежедневно обрызгивайте растение водой из разбрызгивателя;
используйте увлажнитель воздуха.
6. Грамотно используйте удобрения
Специальные удобрения для орхидей продаются в цветочных магазинах. Лучше всего придерживаться такого удобрительного режима:
раз в неделю — пока орхидеи дают новые ростки;
раз в месяц — когда они достигнут зрелости.
Когда растение впадёт в спячку, от удобрений следует отказаться.
7. Пересадка
Орхидеи отличаются от многих цветков тем, что раз в два года их желательно пересаживать.
Если растение перестало цвести при достаточном свете, температуре и влажности, возможно, пора его пересадить.
8. Паразиты
Регулярно осматривайте растение на предмет паразитов.
Орхидеи бывают подвержены атакам червецов, щитовок и белокрылок. Обычно их можно смыть водой, но в крайних случаях советуем использовать инсектицидное мыло.