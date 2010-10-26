Восемь правил ухода за орхидеей. Соблюдайте их - и она будет цвести всегда!

Но если вам подарили красивый цветок, а вы не знаете, как за ним правильно ухаживать, он вряд ли порадует вас через год. Для этого потребуется правильный уход.

Вот основы ухода за этим экзотическим цветком, которые вам надо знать:

1. Грунт

Орхидеи – это эпитифы, то есть растения, которые живут на других растениях, в основном деревьях, и поэтому обычный цветочный грунт для орхидей не подходит, пишет Lifter.com.ua.

Сейчас в продаже есть специальный грунт для орхидей, который, как правило, состоит из сосновой коры, небольшого количества торфа, иногда с добавлением мха сфагнума. Это самый лучший вариант.

Если вы опытный цветовод, можно приготовить грунт самостоятельно из сосновой коры, сфагнума, пробки, угля, перлита и т. д.

2. Правильно разместите ее в горшке

Орхидеям требуется неглубокая посадка. Сажайте их в комнате, смотрящей на восток или юг.

Эти растения предпочитают непрямой яркий свет. Недостаток света приведёт к тому, что цветки будут некрасивыми.

Однако переизбыток света может вызвать ожог листьев.

И еще. Старайтесь НИКОГДА не двигать горшок, не переставлять его с места на место. Эти цветы критически тяжело переживают любые перемены в своей жизни. Не мешайте им жить!

3. Температура

Температура также важна для домашнего выращивания орхидей.

Большинство орхидей, продающихся у нас, относятся к горным видам. Они хорошо чувствуют себя при комнатной температуре в период вегетации, но для оптимального цветения им нужно, чтобы ночная температура опускалась на 2-3 градуса по сравнению с дневной.

4. Полив

Орхидеям требуется обильный полив, но между поливами грунт должен иметь возможность высохнуть.

Простой способ проверить, нужна ли орхидее вода, — потрогать пальцем субстрат. Если он сухой, цветку нужен полив; если нет, то нет.

5. Влажность

Домашним орхидеям требуется немалая влажность — от 50 до 70%.

Есть несколько способов повысить влажность:

поставьте под растение блюдце с водой или лоток с галькой;

ежедневно обрызгивайте растение водой из разбрызгивателя;

используйте увлажнитель воздуха.

6. Грамотно используйте удобрения

Специальные удобрения для орхидей продаются в цветочных магазинах. Лучше всего придерживаться такого удобрительного режима:

раз в неделю — пока орхидеи дают новые ростки;

раз в месяц — когда они достигнут зрелости.

Когда растение впадёт в спячку, от удобрений следует отказаться.

7. Пересадка

Орхидеи отличаются от многих цветков тем, что раз в два года их желательно пересаживать.

Если растение перестало цвести при достаточном свете, температуре и влажности, возможно, пора его пересадить.

8. Паразиты

Регулярно осматривайте растение на предмет паразитов.

Орхидеи бывают подвержены атакам червецов, щитовок и белокрылок. Обычно их можно смыть водой, но в крайних случаях советуем использовать инсектицидное мыло.