Перестаньте покупать куриные грудки с белыми прожилками!

Эти белые полоски идут обычно параллельно мышечным волокнам. Если вы видите кусок мяса курицы с такими прожилками в грудинке, это означает, что курица болела от того, что всю жизнь провела в неподвижном состоянии, пишет Lifter.com.ua.

Ни для кого не секрет, что на птицефабриках кур активно снабжают комбикормом с добавками и иногда - гормонами роста. Так вот эти волокна - первый признак того, что цыпленок рос слишком быстро.

Мясо из таких кур и петухов не такое нежное, не очень приятное на вкус, жирное и не так хорошо впитывает подсолнечное масло. Ну и конечно же, такой способ разведения птиц - настоящее издевательство над животными.

Еще один связанный с этим дефект называется "древесная грудка". Это когда мясо слишком жесткое.

Производители курятины в развитых странах уже сами переживают от того, что покупатели все чаще от него отказываются. А отказаться от такого метода выращивания нельзя: это означает потерю прибыли для инвесторов и потерю рабочих мест - для всех сотрудников птицефабрик.

В чем главное отличие такого мяса от "нормального"?

Согласно данным исследования 2013 года, опубликованного в «Итальянском научном журнале о животных», мясо с такими прожилками обычно есть просто вредно: содержание жира в нем выше нормы в среднем на 224%, а количество белка - почти в два раза меньшее.

Другое исследование, опубликованное в том же году, пришло к аналогичному выводу: чем больше таких полосок на поверхности кусков мяса, тем оно в целом жирнее. И тем меньше в нем белка.

Курица, из которой и был вырезан такой кусок, страдала от мышечной дистрофии, у нее был ослаблен иммунитет, из-за этого она часто болела и, возможно, ее недолгую жизнь поддерживали за счет невообразимого количества антибиотиков.

Еще одно исследование, на этот раз в 2016 году, провели специалисты Университета штатов Арканзас и Техас. Вот их вывод, дословно: "В последние годы количество такого мяса существенно выросло. Мы обнаружили различные мышечные заболевания у 96% из 285 изученных в лаборатории кусков мяса".

Тем не менее, пресс-секретарь Национального Куриного Совета США считает, что никакой проблемы нет: от мышечной дистрофии страдает только небольшой процент выращиваемых на продажу кур.

Впрочем, Жаклин Лондон, директор института «Правильное домоводство», говорит, что курица - это по-прежнему здоровая пища: "Курица, ели она не приготовлена в панировке или во фритюре - это отличный источник постного белка (который богат витаминами группы B, железом и витамином B12). Так что не стоит отказываться от этого классного продукта только из-за того, что вы сейчас прочитали. Главное тут - выбирать с умом! Выбирайте мясо с этикетками «Без антибиотиков», правильно готовьте его и храните птицу при правильных температурах в холодильнике или морозильной камере. Это важно. Важнее, чем вы думаете", - подчеркивает эксперт.