Мама провела 16 дней с мертвой дочкой и выложила свои фото

То, что у ребенка хромосомная мутация Шарлотта узнала еще на 20-й неделе беременности. В результате, когда малышка родилась в декабре 2016-го, у нее был недоразвит мозг, суженные носовые проходы, легкие и аорта. Она не могла самостоятельно дышать, и ей невозможно было сделать операцию на сердце, необходимую для выживания, пишет Soulpost.ru.

Несмотря на это, Эвлин прожила 4 недели, но 10 января она умерла. Но убитые горем родители еще 12 дней оставались с ребенком в больнице, где малышка лежала в специальной кроватке с охлаждением, чтобы предотвратить тело от разложения. Так Шарлотта и Аттила смогли провести больше времени со своим чадом и даже брали ее на прогулки в коляске.

За 4 дня до похорон паре разрешили забрать Эвлин домой. Многие в сети осудили Шарлотту за то, что она выложила эти фотографии на всеобщее обозрение, но женщина говорит, что хотела таким образом показать всем родителям, что у них есть возможность провести больше времени со своим ребенком.

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«Так много родителей никогда не слышали о том, что они могут провести время со своими детьми вот так, и многим это помогает справиться с горем. В первый месяц жизни Эвлин она была постоянно в аппарате для поддержания жизни, и я толком не могла подержать ее на руках. Хотя бы после смерти я смогла это сделать и почувствовать себя матерью».