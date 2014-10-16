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Готовь кожу к весне: пять видов эффективного химического пилинга

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Как убрать восемь слоев мертвой кожи и получить моментальное омоложение, но при этом не потерять остатки лица? Об этом и многом другом нам рассказывают с рекламных щитов и в креслах косметолога. Но так ли полезен и нужен пилинг лица, как о нем толкуют?

Что из себя представляет пилинг?

Пилинг - это не самая приятная, но очень эффективная процедура очищения кожи. Очищение кожи и удаление омертвевших частей происходит с помощью грубых веществ в средстве для пилинга (например, абрикосовых косточек) или химических, которые без физического вмешательства «делают свою работу», пишет Хочу.

Химический пилинг вещь довольно опасная, очень тонкая и разнообразная. Поэтому, мы решили разобраться в многоликой теме химического пилинга.

Ретиноевый пилинг

Главный компонент ретиноевого пилинга - ретиноловая кислота, которая известна своими свойствами омоложения. Ретинол способствует выработке эластина и коллагена, которые очень нужны коже лица.

В народе этот пилинг называют желтым так как ретинол дает желтый оттенок.

Такая процедура не только показана многим, но подходит всем. Придется по душе (или лицу) и девушкам с чувствительной или очень нежной кожей.

Пилинг Крулига

Пилинг Крулига - отличное оружие против угрей на лице.  Это современная технология, которая разработана так, что подходит всем типам коже.

В состав пилинга входит азелаиновая кислота, которая направлена на борьбу с тусклостью кожи, угревой сыпи и гиперпигментации.

Если у тебя есть угри на лице и ты боишься «разнести» их с помощью пилинга по всему лицу, то смело выбирай пилинг Крулиг. К тому же, он не вызывает покраснений и не травмирует ни тебя, ни кожу.

Молочный пилинг

Молочный пилинг направлен на увлажнение кожи. Он очень мягкий и используется как подготовка и обработка кожи перед более жесткими процедурами. Это связано с тем, что молочная кислота защищает и увлажняет кожу.

Особенно подходит девушкам с мелкими морщинами и дряблостью.

Миндальный пилинг

Боремся с жиром! И на коже тоже!

Миндальный пилинг позволяет побороться с излишней жирностью кожи  и высыпаниями благодаря своей способности оказывать антисеборейное воздействие. Также. отлично побеждает гиперпегментацию. Если у тебя много акне или воспалений - вспомни про миндаль не только, когда кушаешь миндальные печеньки.

Мезопил пилинг

Мезопил-пилинг еще называют мезотерапия. Это то модное в косметологии слово, которое сейчас выглядит как лекарство от старости. А мезопил пилинг еще и решает много косметических проблем. Оздоравливает, омолаживает. очищает - идеально!

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