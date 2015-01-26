Теперь ореховую пасту Nutella можно легко приготовить дома! И намного дешевле

Но мы нашли рецепт, с которым любимую ореховую пасту вы легко приготовите дома! Вкусно, недорого, без лишних добавок и быстро, пишет Justcoolidea.ru.

Вам понадобятся:

2 яйца

3 стакана сахара

2 столовые ложки какао

4 столовые ложки муки

щепотка ванилина или ванильного сахара

стакан фундука

1 чайная ложка сливочного масла

2 стакана молока

Готовим:

Яйца тщательно растираем с сахаром. В полученную смесь постепенно добавляем какао, муку, измельченные орехи, сливочное масло и ванилин, все это хорошо смешиваем. Дальше добавляем молоко и снова тщательно перемешиваем. Полученную смесь ставим на маленький огонь, варим до загустения постоянно помешивая. Готово! Получится даже вкуснее магазинной.