Пятница, 3. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Теперь ореховую пасту Nutella можно легко приготовить дома! И намного дешевле

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Любите ореховую пасту? Она идеально подходит для завтраков, делает обычные блины настоящим десертом, придает интересный вкус тостам. Но у магазинной Nutella есть и минус — цена. Такая паста очень вкусна, но покупать ее каждый день будет дороговато.

Но мы нашли рецепт, с которым любимую ореховую пасту вы легко приготовите дома! Вкусно, недорого, без лишних добавок и быстро, пишет Justcoolidea.ru.

Вам понадобятся:

    2 яйца

    3 стакана сахара

    2 столовые ложки какао

    4 столовые ложки муки

    щепотка ванилина или ванильного сахара

    стакан фундука

    1 чайная ложка сливочного масла

    2 стакана молока

Готовим:

Яйца тщательно растираем с сахаром. В полученную смесь постепенно добавляем какао, муку, измельченные орехи, сливочное масло и ванилин, все это хорошо смешиваем. Дальше добавляем молоко и снова тщательно перемешиваем. Полученную смесь ставим на маленький огонь, варим до загустения постоянно помешивая. Готово! Получится даже вкуснее магазинной.

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