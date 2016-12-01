Размер имеет значение?

Важен ли для девушек размер члена?

Научные данные говорят о том, что девушки ищут не столько «большой пенис», сколько того, кто умеет им правильно пользоваться. В исследовании University of California 9% женщин заявили о том, что для них важен лишь размер члена, тогда как 67% отметили, что техника секса намного важнее, пишет fitseven.ru.

При этом большинство женщин довольны размером пениса своего партнера — лишь 2% мечтают о том, чтобы его член стал больше. Говоря о размерах — 67% женщин оценили размер мужского достоинства их партнера как средний, 27% — больше среднего. И лишь 6% — меньше среднего.

Средний размер члена: статистика

Интересно и то, что результаты непосредственных измерений полового члена в эрегированном состоянии и приблизительная оценка размера «на глаз» существенно отличаются. Если женщины склонны приуменьшать размер члена их партнеров, то сами мужчины склонны преувеличивать.

Измерения показывают, что средний размер эрегированного члена составляет 13,5 см. Около 70% мужчин имеют размер 11,7-15,2 см., каждый восьмой обладает большим членом (15.5-17.3 см) или маленьким (9.7-11.4 см), и лишь по 2.5% обладают размером более 17,5 см и менее 9,4 см(2).

Связаны ли размер обуви и члена?

В отличие от распространенного мнения, антропологические научные работы уверенно говорят о том, что не существует связи между размером обуви, длиной пальцев рук и величиной полового члена. Исследования показывают лишь наличие связи между ростом мужчиной и длиной его пениса.

Во многих случаях чем выше мужчина, тем больше шанс того, что его размер выше среднего — это логично, поскольку он в принципе имеет более длинные конечности. Вероятно, именно поэтому многих так волнует вопрос того, можно ли вырасти и увеличить свой рост на несколько сантиметров.

«Хотели бы вы увеличить член?»

Если 85% женщин в вышеупомянутом исследовании University of California удовлетворены размером пениса своего партнера, то лишь 55% мужчин довольны масштабом собственного достоинства. Естественно, большинство из них считают, что их член слишком маленький и хотят его увеличить.

Примерно 70% мужчин оценили размер своего полового члена как средний (что близко к реальным цифрам), 22% — очень большой, 12% — очень маленький. Важно и то, что была выявлена связь между размером пениса и уверенностью мужчины в себе и в своей сексуальной привлекательности.

Озабоченность своим телом

Участников исследования попросили оценить собственное тело. Ответы распределись следующим образом: «Я полностью доволен собой и у меня идеальное тело» — 6%, «У меня хорошее тело» — 47%, «У меня обычное тело» — 36%, «Я недоволен собой, и у меня некрасивое тело» — 11%.

Лишь четверть опрошенных мужчин заявили, что чувствуют себя уверенно на пляже в плавках; 59% — что они неидеальны, но это не мешает им обнажаться; 17% ответили, что им некомфортно появляться на людях без верхней одежды. При этом количество лишнего жира сильнее всего влияло на ответ.

Почему у толстых мужчин член меньше?

Более стройные исследуемые с низким уровнем подкожного жира заявляли о том, что величина их полового члена больше среднего и наоборот — полноватые участники исследования оценили свой размер как меньше среднего. Важно и то, что реальные измерения эти заявления не подтверждают.

Судя по всему, неудовлетворение состоянием своего тела относится не только к общему состоянию мускулатуры и наличию лишнего веса, но и к размеру пениса — закомплексованные люди имеют комплексы по поводу всего. К счастью, бороться с жиром на животе не так уж и сложно.

Больше размер — больше уверенности?

Существуют и другие исследования, подтверждающие, что мужчины, скромно оценивающие свою внешность, фигуру и лицо, так же склонны скромно оценивать и размер собственного полового члена. Но сказать однозначно, что является причиной этого явления, а что — следствием, нельзя

Вероятно, дело обстоит не столько в размере (многие считают, что больший размер члена повышает самоуверенность), а именно в отношении к себе — с возрастом беспокойство о размере пениса уменьшается. Хотя, к сожалению, это может быть лишь симптомом снижения уровня тестостерона.