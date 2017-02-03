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«Мисс Эстония 2002» рассказала, помогла ли ей русская мафия получить этот титул

Krasotka.ee
Krasotka.ee

В 2002 году Яна Тафенау получила титул «Мисс Эстония», затем покорила многие европейские подиумы и сделала карьеру стилиста в Москве. Сейчас она уже вернулась обратно в Эстонию.

Eksmiss Jana Tafenau
Allikas: Reporter.ee

Когда Яна стала «Мисс Эстонии», ей было 19 лет и училась она в Таллиннском Техническом университете, но, как это часто бывает, ее успех оброс скандалами. Так, поговаривали, что корону «Мисс Эстония» ей купил русский парень, который связан с мафией, да и папа помог победить, поскольку дружил с организатором конкурса Валерием Кирсом, передает Elu24.

«Я уже не помню ничего из этого. Такие скандалы постоянно случаются в этой сфере, а иногда слухи даже помогают продвигаться», - прокомментировала Яна.

«В то время тема русских и мафии, оружий и красивых девушек была очень популярна. Думаю, в моем случае этот скандал был очень хитро спланирован - считает она. – На тот момент мой молодой человек был студен, и его сложно связать с мафией».

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