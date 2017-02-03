Грубые ошибки при использовании туши

Ты неправильно набираешь продукт

Мы понимаем, что ты хочешь набрать побольше, но для этого не нужно двигать кисточкой вверх и вниз – это позволяет воздуху попасть в флакон и привести к ускоренному высыханию продукта. Правильный способ: опусти кисть в пузырек и соверши круговые движения, только затем вынимай.

Ты наносишь слишком много

Это самый большой проступок! Твои реснички выглядят тяжелыми, покрываются комками и превращаются в “паучьи лапки“ в стиле ранней Ким Кардашян. Поэтому всегда избавляйся от излишков туши, оставляя их на краях флакона.

Ты не прокрашиваешь тщательно

Это для нас новость, но специалисты уверяют: чтобы цвет был более насыщенным, нужно красить реснички как снизу, так и сверху. Это наслоение поможет заполучить тот самый глубокий черный, о котором все так мечтают.

Ты не так используешь кисть

Мы привыкли прокрашивать реснички от основания вверх одним четким движением. Но это неправильно. Запомни: нужно делать зигзагообразные движения, дольше останавливаясь у основания. Так твои реснички будут не только пышными, но и разделенными.

Ты используешь только один вид туши

Хочешь объемные, длинные и подкрученные реснички? Тогда тебе нужно использовать не одну, а несколько формул для достижения этой цели. Поясним: это вовсе не значит, что ты должна использовать все пять продуктов за один раз. Достаточно нанести тушь для объема первым слоем, а для длины – вторым.

Ты эксплуатируешь старую тушь

Если это так, то даже не вздумай жаловаться на то, что тушь, мол, плохая – осыпается. Сложности с нанесением, неравномерное покрытие, осыпание – это все признаки, что твоей любимице пора искать замену.