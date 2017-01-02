Мать пятерых детей похудела на 115 килограммов и стала звездой соцсетей

35-летняя Симон Гейтли занялась спортом и изменила рацион своего питания, чтобы вернуться в форму. Женщина ежедневно выходит на часовую пробежку в пять часов утра, а также гуляет с собакой. Два раза в неделю британка посещает спортзал. "Я тренируюсь даже вместе с детьми, которые воспринимают это как игру", — говорит она.

Судя по тому, что в соцсетях не найти "толстых" снимков Симон, 115 кг - это не единовременный сброс веса, а цифра, сложившаяся из лишних килограммов, от которых женщина избавлялась после каждой из беременностей, что, впрочем, никак не умаляет достижений британки.

Сейчас на страницу Гейтли в Instagram подписаны более 26 тысяч человек. По словам Сиимон, у нее регулярно просят совета мужчины, обеспокоенные тем, что их партнерши не могут сбросить вес после рождения ребенка.