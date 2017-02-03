Эти мамы с малышами на руках – пример для подражания! Смотрите, чем же они занимаются

Тренировка эта необычна еще и тем, что детей можно использовать в качестве дополнительного груза, а если дети начинают капризничать или скучать, они могут поиграть в сторонке со сверстниками, пока мамы занимаются.

Такой вид фитнеса отлично подойдет тем, кто хочет привести себя в форму после родов, но у кого нет возможности или желания оставлять ребенка с кем-то другим. Кроме того, у спортивного клуба есть бесплатная парковка, а коляски можно оставить на первом этаже здания у вахтера.

Автор фото: Тайро Люттер

Как рассказала нам тренер Евгения Бура, начинать тренироваться можно, как только ребенок научится самостоятельно держать голову, и детей желательно приводить до двух с половиной лет, поскольку потом их уже трудно поднимать. Если у вас более одного ребенка – это тоже не помеха, пока вы с одним тренируетесь, другой может либо тренироваться рядом сам, либо играть с другими детьми. Все это проходит в одном зале, так что мамы постоянно могут наблюдать за своими малышами. А дружеская атмосфера способствует не только тренировками, но и развитию коммуникативных способностей детей.

Подробно о тренировках и расписании можете посмотреть ЗДЕСЬ!

Автор фото: Тайро Люттер

Автор фото: Тайро Люттер