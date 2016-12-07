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Маленькие дети могут перенимать друг у друга черты личности

Krasotka.ee
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Это доказал эксперимент с дошколятами в возрасте трех-четырех лет, пишет The New Zealand Herald. Он наглядно показывает, как окружающая среда влияет на становление личности. Исходя из этого, ученые Мичиганского университета говорят: некоторые черты заразительны.

Итак, если друзья исследованных детей были трудолюбивыми экстравертами, то эти черты передавались со временем и другим. А вот тревожность и склонность быстро впадать во фрустрацию не передавались. Полученные результаты демонстрируют, насколько сильно друзья воздействуют на детей.

На самом деле выводы актуальны и для взрослых. К примеру, Лундский университет установил: некорректное поведение на работе (если не приглашают кого-то на общую встречу, распускают слухи) может быть заразительным. Когда люди видели, что начальник груб с подчиненным, остальные тоже начинали ему хамить.

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