Маленькие дети могут перенимать друг у друга черты личности

Итак, если друзья исследованных детей были трудолюбивыми экстравертами, то эти черты передавались со временем и другим. А вот тревожность и склонность быстро впадать во фрустрацию не передавались. Полученные результаты демонстрируют, насколько сильно друзья воздействуют на детей.

На самом деле выводы актуальны и для взрослых. К примеру, Лундский университет установил: некорректное поведение на работе (если не приглашают кого-то на общую встречу, распускают слухи) может быть заразительным. Когда люди видели, что начальник груб с подчиненным, остальные тоже начинали ему хамить.