Новое устройство обещает победить эпидемию ожирения раз и навсегда

Устройство помещается прямо под кожу. От него отходят два провода, идущих к нервам в желудке. Эти же нервы передают сенсорную информацию в мозг от ушей, языка, глотки и гортани. Пациенты могут уже в день операции вернуться домой. Систему активируют через две-три недели после имплантации.

Компьютерная программа беспроводным образом связывается с устройством, которое, кстати, может оставаться в теле всю жизнь человека. vBloc работает примерно 14 часов в день. Источник питания - подзаряжаемая батарея, чей срок службы составляет до 10 лет.

Эксперты подчеркивают: это минимально инвазивный способ контроля аппетита, тяги к вредным продуктам и хороший вариант для тех, кто перепробовал уже многие методы похудения. Снижение веса с vBloc не происходит быстро, однако оно гарантирует сохранение результата. На сегодняшний день устройство поставили 74 пациентам. Основная целевая аудитория - люди, пытавшиеся сидеть на диетах более пяти лет. Стоимость установки vBloc составляет 18500 долларов.