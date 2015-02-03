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Новое устройство обещает победить эпидемию ожирения раз и навсегда

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Компания EnteroMedics создала vBloc - нейромодулятор размером с ладонь, который имплантируется в тело хирургическим путем. Как отмечает The Daily Mail, vBloc меняет сигналы, блокируя связь между желудком и мозгом. Это позволяет подавить приступы голода и уменьшить аппетит.

Устройство помещается прямо под кожу. От него отходят два провода, идущих к нервам в желудке. Эти же нервы передают сенсорную информацию в мозг от ушей, языка, глотки и гортани. Пациенты могут уже в день операции вернуться домой. Систему активируют через две-три недели после имплантации.

Компьютерная программа беспроводным образом связывается с устройством, которое, кстати, может оставаться в теле всю жизнь человека. vBloc работает примерно 14 часов в день. Источник питания - подзаряжаемая батарея, чей срок службы составляет до 10 лет.

Эксперты подчеркивают: это минимально инвазивный способ контроля аппетита, тяги к вредным продуктам и хороший вариант для тех, кто перепробовал уже многие методы похудения. Снижение веса с vBloc не происходит быстро, однако оно гарантирует сохранение результата. На сегодняшний день устройство поставили 74 пациентам. Основная целевая аудитория - люди, пытавшиеся сидеть на диетах более пяти лет. Стоимость установки vBloc составляет 18500 долларов.

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