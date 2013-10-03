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Ученые советуют обязательно брать на руки плачущих детей

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Ребенка необходимо брать на руки всякий раз, когда он начинает плакать. К такому выводу пришли французские исследователи из University of Notre Dame.

У многих молодых родителей имеются "умные" друзья или родственники, которые утверждают, что если папы и мамы берут на руки плачущего ребёнка, то тем самым они балуют и даже "портят" его. Теперь всем им можно ответить, что следование естественному родительскому инстинкту абсолютно оправданно. Французские ученые доказали, что малыши, которых чаще берут на руки и ласкают в момент сильного психологического стресса, вырастают более здоровыми, добрыми, понимающими, продуктивными и менее депрессивными. Исследование показало, что плачущего ребенка невозможно "испортить" или разбаловать нежными прикосновениями. А вот если родители будут следовать сомнительной тактике "пусть поплачет", то это как раз негативно отразится на развитии ребенка, передает Medikforum.ru.

Чем раньше малыш получает все необходимые ему нежности от своих родителей, тем это полезнее для его здоровья, как установили ученые. Вот почему так важно следовать натуральным инстинктам и проявлять свои чувства в отношении ребенка совершенно открыто. Необходимо, чтобы дети развивались нормально, а для этого им нужно быть спокойными. Когда малыш расстроен и плачет, то все системы его организма разбалансируются. И чем чаще плачет ребенок, тем легче он впоследствии будет оказываться жертвой самого разного стресса.

Негативные последствия подобного отношения к детям проявляются даже тогда, когда они достигают взрослого возраста. У людей, которых в первые годы жизни не брали на руки, проявляется меньшая стрессоустойчивость, им нужно больше времени для того, чтобы успокоиться. Таковы выводы после оценки психического состояния свыше 600 взрослых людей. Оказалось, что чем чаще их в свое время ласкали родители, тем более психологически и эмоционально сбалансированными они вырастали.

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