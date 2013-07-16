После эпидуральной анестезии женщина забыла, что рожала

Через несколько дней Бернадетт вывели из комы, и она начала реагировать на все внешние раздражители. Но теперь выяснилось, что у женщины амнезия. Она никак не могла вспомнить о том, как ее зовут и где она находится. Полностью исчезли и все воспоминания, связанные с беременностью и родами. Иногда Бернадетт могла вспомнить свое имя или причины госпитализации, но в другие моменты не помнила вообще ничего.

Четыре часа в день ей проводили капельницы с антибиотиками, и процесс заживления после кесарева сечения продолжался. Никто не знал, вернется ли к женщине память. Через неделю ее перевели в отделение для жертв деменции, где она продолжала процесс восстановления. Только там появились первые признаки укрепления памяти. Лишь через десять дней женщина достаточно восстановилась для того, чтобы увидеть своего старшего сына Тео, которому исполнилось уже два года, пишет Medikforum.ru.

После этой трогательной встречи воспоминания стали возвращаться, и когда муж показал Бернадетт фотографии, сделанные во время родов младшего сына, она, наконец, смогла поверить, что стала матерью во второй раз. Для женщины это было таким же радостным известием, как победа в крупной лотерее. С тех пор Бернадетт не могла дождаться встречи с малышом, в которого она влюбилась с первого взгляда.