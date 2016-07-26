14 неожиданных вещей, котoрые невероятно вoзбyждaют мужчин

Спонтанность

Мужчины очень ценят в женщинах спонтанность и легкость на подъем. Эти качества прочно ассоциируются у них с приключениями и новизной, что, в свою очередь вызывает ceкcyaльнoe возбуждение, пишет Trulylove.ru.

Беззащитность

Не секрет, что женщины, которые успешны в карьере, часто имеют проблемы в личной жизни. Когда вы посвящаете столько времени работе, то становитесь настоящей акулой! А мужчин намного сильнее привлекает женственность и беззащитность. Если вы становитесь альфой, ваш мужчина становится бетой… или начинает избегать вас!

Забота о людях

Согласно исследованию, опубликованному в августовском номере Британского психологического журнала, люди, которые заботятся о других, кажутся более привлекательными для представителей противоположного пола и имеют более насыщенную ceкcyaльнyю жизнь.

Откладывание начала ceкcyaльныx отношений

Удачно женатые мужчины уверяют, что именно такие свидания без ceкca, как ужин и просмотр фильма в домашних условиях или даже чтение в постели, помогли им сформировать более тесные эмоциональные отношения.

Кокетство

Не секрет, что мужчины любят глазами. Почему бы не сыграть с ним по его правилам? Время от времени бросайте на него кокетливые взгляды или поддразните эротичными позами в красивом белье!

Запах тыквенного пирога

Забудьте про Шанель №5! Ученые обнаружили, что среди 23 ароматов самый сильный приток крови к половому члену вызывает запах тыквенного пирога, смешанный с лавандой. Почему? Вероятно, такая комбинация подсознательно ассоциируется с пикником на природе или же просто заставляет мужчин чувствовать себя спокойно и комфортно.

Опасность

Опасные ситуации провоцируют выброс в кровь огромного количества гормонов, которые помимо всего прочего, отвечают за ceкcyaльнoe возбуждение. Вот почему ceкc в экстремальных условиях так привлекает большинство мужчин. Кто бы мог подумать, что страх может быть такой эффективной прелюдией к ceкcу!

Красный цвет

Наденьте на свое следующее свидание красное платье! Согласно исследованиям, женщина становится гораздо привлекательнее для мужчин, когда надевает красное платье! Виновата в этом биология: самки бабуинов и шимпанзе показывают покрасневшие части тела, когда приближаются к овуляции, посылая ceкcyaльный сигнал самцам, которому они не могут сопротивляться.

Длинные изящные руки

Девушки с длинными ногами могут отдыхать! Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса пришли к выводу, что мужчин намного сильнее привлекают обладательницы длинных рук! Оказывается, такие руки делают женщину стройнее в глазах мужчин, а также показывают, что она активна и любит обниматься.

Сочетаемое нижнее белье

Если на женщине трусики и лифчик одного цвета, это воспринимается мужчинами как признак того, что она не вкладывает дополнительную энергию и деньги в одежду. Учтите это, когда в следующий раз решите сделать своему мужу ceкcyaльный сюрприз! Хотите больше ceкcyaльнocти? Выберите белье красного цвета!

Широкие бедра

Вот еще одна причина полюбить свое не совсем идеальное тело! Оказывается, многим мужчинам нравятся широкие бедра. Ученые из Калифорнийского университета нашли этому неожиданное объяснение: чем толще бедра, тем больше содержится в них кислоты Омега-3, которая при беременности напрямую поступает в мозг ребенка, делая его умнее.

Женщины-коллеги

Женщинам в активном поиске следует внимательнее приглядеться к своему ближайшему окружению. Мужчины охотно вступают в связь с женщинами-коллегами, поскольку долгое нахождение вместе на одной территории подсознательно воспринимается ими как гарантия стабильности.

Женский двойник

Возможно, вы слышали о том, что определенные черты лица и пропорции тела могут сделать женщину более привлекательной в глазах мужчин. Но сильнее всего мужчин привлекают представительницы прекрасного пола, черты лица которых напоминают им их собственные. Вот уж действительно, две половинки одного целого!

Женский смех

Конечно, ваша улыбка стоит тысячи слов, зато смех от души может устроить вам жаркую ночь в спальне! По словам доктора медицинский наук Марии Софоклес, мужчин возбуждают звуки женского смеха, поскольку они подсознательно напоминают им звуки, которые партнерша издает во время ceкca. Еще один повод найти мужчину, который постоянно будет смешить вас!