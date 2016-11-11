Лакрица во время беременности бьет по интеллекту малыша

Уже длительное время беременным советуют не употреблять лакрицу, и теперь исследователи выяснили еще одну причину того, почему будущие мамы должны воздерживаться от этой популярной сладости. Употребление большого количества лакрицы и продуктов, которые ее содержат, негативно воздействует на интеллект ребенка. Лакрица может плохо повлиять на процесс формирования памяти малыша и даже повысить риск развития синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Эксперты не уверены, существует ли какой-то безопасный лимит употребления содержащегося в лакрицы глицирризина для беременных, пишет Medikforum.ru.

Финские ученые сравнили 378 детей, чьи мамы либо употребляли большое количество продуктов с лакрицей во время беременности, либо нет. Большим количеством назывался уровень глицирризина в 250 миллиграмм, который содержится приблизительно в 250 граммах лакрицы. Во время исследования дети проходили через различные тесты на определение уровня интеллекта и когнитивных навыков.

Выяснилось, что малыши, чьи мамы получали много лакрицы в период беременности, справлялись со всеми тестами хуже. В среднем, разница в уровне IQ между детьми из этих двух групп равнялась 7 пунктам. У детей из первой группы также отмечалась менее развитая память, как установили ученые. Отметим, что благодаря экспериментам с участием животных биологический механизм воздействия лакрицы хорошо изучен.

Глицирризин усиливает эффект гормона стресса кортизола, подавляя ферменты, которые его дезактивируют. В то время, как кортизол необходим для развития плода, его избыток является вредным. По мнению некоторых экспертов, малыши, которые сталкиваются с избытком кортизола в утробе матери, впоследствии чаще страдают от СДВГ.