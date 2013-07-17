Понедельник, 6. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

«Тыжемать!»: кому и что она все время должна?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Для многих мама – пример для подражания и эталон всего, чем должна обладать достойная женщина. Она – самая красивая, мудрая, добрая, понимающая, вкуснее всех готовит и идеально ведет хозяйство. Но чего стоят мамам усилия, которые нужно прикладывать, чтобы соответствовать описанному образу?

Совсем недавно на проекте «Дети Mail.Ru» читатели бурно обсуждали текст о так называемых «Яжематерях» – женщинах, которые после рождения ребенка вдруг решили, что им теперь все должны. Этот материал получил неоднозначные отзывы. На этот раз предлагаем взглянуть на отношение к материнству с другой стороны – глазами женщин, которые, став мамами, оказались в ловушке общественного перфекционизма. Итак, что же должна миру и окружающим новоиспеченная мать?

Все успевать, причем — без посторонней помощи

Иногда складывается впечатление, что хорошая мама – это гибрид Железного человека с многорукой богиней из индийской мифологии. А как еще можно успеть в первый год жизни малыша соблюдать идеальную чистоту и порядок в доме, готовить мужу завтраки, обеды с собой и затейливые ужины, а еще вернуть фигуру, которая была до беременности, и выглядеть не хуже, чем 20-летняя секретарша, недавно вернувшаяся из Таиланда? Тут пригодятся не меньше восьми рук, способность останавливать время или как минимум десятикратное ускорение. Увы, законы физики и биологии не на стороне современной мамы – в сутках по-прежнему 24 часа, а руки у нее только две.

Не менее важными требованиями под возгласом «Тыжемать!» являются: грудное вскармливание (минимум год-полтора) и только по требованию, исключительно совместный сон, укачивание на руках при первом плаче ребенка. Как себя при этом всем чувствует мама, никому и в голову не придет спросить, родила – значит, обязана!

«Мой муж еще до рождения сына заявил, что никогда не позволит мне оставить ребенка с няней. "Тыжемать!, – говорил он, – как ты можешь доверить сына чужому человеку? Мало ли что случится?" Я соглашалась с ним, но мне становилось все труднее выдерживать этот "день сурка", состоящий из уборки, готовки, укачиваний, сцеживаний, плача, болей в спине, претензий мужа, который все чаще был чем-то недоволен. Через год мы были близки к разводу. Хорошо, что приехала моя мама и помогла все наладить. Очень жалею, что не настояла на няне и не уделяла время себе», - пишет Алена.

Мнение психолога: Даже если роды прошли идеально и физически мама чувствует себя прекрасно, ей все равно необходимо время «для себя» (минимум 1-2 раза в неделю по 40-60 минут). Чем она будет заниматься в это время, решать только ей. Это может быть поход в салон красоты, просто сон или чтение любимой книжки. Увы, во многих семьях это считается ненормальным. «Раз я зарабатываю деньги, ты должна себя полностью посвятить детям», – приходится слышать от мужчин. Другая их любимая фраза: «Я не буду тебе помогать. Я устал и вообще – не мужское это дело» – в корне неправильная позиция, которая рано или поздно приведет к развитию комплекса вины у матери и скандалам в семье.

Выглядеть на все 100%

Прошли те времена, когда новоиспеченной матери разрешалось носить дома халат, набрать 5-6 лишних килограммов и появляться на людях без маникюра. Сегодня соцсети пестрят фотографиями фитнес-моделей, которые через 2 недели после родов хвастаются идеально плоским животом и готовы в любой момент сниматься для обложки журнала. «Просто не надо лениться», «Меньше ешь, больше двигайся», «Ты себя распустила», «Сама виновата, что муж на тебя не смотрит» – эти и многие другие обидные фразы приходится слышать мамам от подруг, родственников и любимых мужей.

«Я всегда была миниатюрной, но во время беременности сильно поправилась. Поначалу меня забавляли прозвища "колобок" и "бегемотик", но постепенно из милой шутки это превратилось в обиду. Я мечтала, чтобы муж снова смотрел на меня влюбленными глазами и старалась изо всех сил.  Через полтора года сумела вернуть форму, но обида в душе осталась. Ведь стоит мне располнеть, любимый муж начинает заглядываться на других женщин...», - пишет Кристина.

Мнение психолога: Любой психологически зрелый мужчина понимает, что сразу после родов женщина не может и не должна выглядеть идеально. Счастливые отношения в семье обычно не строятся на физической красоте и привлекательности женщины. К таким запросам склонны инфантильные эгоцентричные мужчины, от которых я бы не советовала рожать детей.

Во всем слушать бабушку

Конечно, бабушка уже родила и воспитала ребенка, может, даже не одного. Но это не делает ее экспертом в развитии, воспитании и здоровье вашего ребенка. Увы, иногда это бывает сложно объяснить мужу и самой бабушке.

«После рождения первого ребенка свекровь буквально замучила меня своими советами. Особенно удручало то, что муж всегда был на ее стороне. Из-за "добрых намерений" бабушки у меня пропало молоко, ребенок практически перестал спать по ночам. Я близка к тому, чтобы запретить ей приходить к нам в гости», - говорит Анжелика.

Мнение психолога: Проблема с вмешательством свекрови или других членов семьи в вашу жизнь связана с нарушением личных границ. Многие женщины даже не в курсе, что их можно и нужно уметь отстаивать, а такие качества как послушность и кротость не всегда являются положительными. Бабушку стоит поблагодарить за ее опыт и рассказать о том, что современные дети сильно отличаются от малышей, рожденных 30-40 лет назад. Если раньше наблюдалась акселерация (в 5-6 лет дети были готовы к школе), то теперь процесс пошел вспять. В 7 и даже в 8 лет мы видим интеллектуально развитых, но психически совершенно не готовых к школе детей. Нормы развития, принятые при СССР, неприменимы к сегодняшним малышам.

Всегда быть радостной и счастливой

Если маме каким-то чудом удается исполнять вышеперечисленные обязанности, ее подстерегает самое последнее и самое сложное – при любых обстоятельствах выглядеть довольной, радостной и улыбчивой. Не ныть, не жаловаться на жизнь, не плакать и ничего не требовать от окружающих. Она же – мать, а значит, должна быть счастлива просто от присутствия ребенка в ее жизни. Все нормальные матери счастливы только по этой причине.

«Сразу после родов все пошло не так, как я себе представляла. Мне делали экстренное кесарево, грудью я кормить не смогла, дочка заболела пневмонией. Каково же было мое удивление, когда вместо того чтобы поддержать, муж заявил, что у меня негативное мышление и что это из-за моих истерик ребенок часто болеет», - рассказала Сафина.

Мнение психолога: От послеродовой депрессии не помогают фразы: «Соберись!», «Хватить ныть!» или «Слезами горю не поможешь». Это серьезное расстройство, которое требует психотерапии, а иногда и медикаментозного лечения. В любом случае мама нуждается не в нравоучениях и упреках, а в поддержке, внимании и любви. Родив малыша, женщина не дает клятву «отныне и навеки испытывать только положительные эмоции». К сожалению, в нашей культуре переживать горе и плакать считается проявлением слабости, а не нормальным поведением живого человека.

Как помочь маме?

В первую очередь спросите ее саму: «Как тебе помочь?» Одной маме нужно 30 минут побыть наедине с собой, другая мечтает о чашке какао из кафе за углом, третья будет рада, если вы помоете дома пол. Главное – помогать не так, как вам кажется правильным, а так, как хочет сама женщина.

Ни при каких обстоятельствах не сравнивайте новоиспеченную маму с кем бы то ни было. Каждый опыт материнства уникален и является неповторимым подвигом.

Не обвиняйте и не упрекайте маму за то, что с ней, с ее домом или с ребенком что-то не так. Просто предложите поддержку и помощь.

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