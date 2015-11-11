Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать

"Сказать, каков идеальный возраст для рождения ребенка, невозможно. Это каждая женщина решает сама, учитывая свои социальные условия. Но с точки зрения акушеров-гинекологов, чем старше пациентка, тем больше груз соматических заболеваний, которые могут повлиять на беременность и роды», – рассказал Коноплянников в интервью официальному сайту мэра столицы.

Так, по мнению врача, пик здоровья и физической активности женщины, когда роды проходят легче всего – это период с 20–22 до 35–37 лет.

По словам главного акушера-гинеколога Москвы, сейчас у жительниц столицы первые роды чаще всего происходят в возрасте старше 30 лет. «Женщина сначала хочет получить образование, потом – работу, карьерный рост, приобрести имущество и создать материальную базу для будущей семейной жизни», – пояснил Коноплянников.

Кстати, средний возраст россиянок, рожающих первого ребенка, за последние несколько лет увеличился с 25 до 25,5 лет. Средний показатель по Европе – 29 лет.