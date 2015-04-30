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Ученые рассказали, как правильно «делить» детей после развода

Krasotka.ee
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Принято считать, что пока дети маленькие, после развода им лучше побольше быть с мамой, а если их часто оставлять на ночь у папы, это может нарушить их связь с матерью. Однако психологи из Университета штата Аризона пришли к выводу, что это не так. Дети любого возраста только выигрывают, поровну проводя время с каждым из родителей и оставаясь ночевать то у мамы, то у папы.

Как пишут авторы исследования, опубликованного в журнале Psychology, Public Policy and Law, такая практика не только не наносит ущерба отношениям детей с мамой, но укрепляет их связь с каждым из родителей, когда они вырастают. Так, у детей, которых в младенчестве и дошкольном возрасте часто оставляли ночевать у отца, качество отношений с отцом и матерью в возрасте 18-20 лет было гораздо выше, чем у тех, кто никогда не ночевал у отцов после развода родителей.

Наилучший результат показали те подросшие дети, которые в раннем детстве проводили с каждым из расставшихся родителей одинаковое количество времени, причем и днем, и ночью. Такой эффект наблюдался вне зависимости от того, в каких отношениях остались родители после развода – в дружеских или конфликтных.

«Качественные отношения с родителями в детском, подростковом и юношеском возрасте являются залогом хорошего физического и психического здоровья во взрослом возрасте», – подчеркивают авторы статьи. 

Для самих родителей «деление» детей поровну тоже приносит большую пользу, выяснили психологи. Вынужденный в одиночку заботиться о ребенке в течение дня, гулять с ним, играть, купать его перед сном, укладывая спать, вставать к нему ночью, кормить его завтраком и так далее, отец неизбежно вовлекается в жизнь малыша, становится ее частью, учится быть родителем. Это закладывает фундамент их дальнейших близких отношений.

Что касается мамы, то она тоже выигрывает от такого режима, так как уже не чувствует себя матерью-одиночкой, вынужденной «тащить» и «поднимать» ребенка без помощи его отца, что избавляет от хронического стресса. Кроме того, в те дни и ночи, когда ребенок находится у бывшего мужа, женщина может отдохнуть и уделить время себе.

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