Один ребенок полезен для здоровья, а двое уже опасны

Если у вас имеется двое или больше детей, то вы входите в группу риска в связи с угрозой развития сердечнососудистых заболеваний, как выяснили исследователи. Причём совершенно неважно, являетесь ли вы мужчиной или женщиной - вероятность болезней сердца точно такая же. Если один ребенок защищает здоровье родителей, то двое и более производят противоположный эффект, поскольку на их воспитание необходимо тратить больше денег. А это вызывает дополнительную нагрузку на отцов, в то время, как гормональные изменения из-за нескольких беременностей негативно воздействуют на сердечнососудистую систему матерей, пишет Medikforum.ru.

Исследование с участием 500 000 человек доказало наличие определенных связей между количеством детей и риском сердечнососудистых болезней, которые в мире уносят больше всего жизней. Китайские ученые выяснили, что наличие двух детей уже повышает эту угрозу. Оказалось, что беременность приводит к переменам в организме, из-за которых вырастают факторы риска заболеваний сердца и сосудов. Исследователи обнаружили у этого явления и социоэкономические причины.

«Наличие одного ребенка обеспечивает защитный эффект, поскольку он дает определенную социальную поддержку пожилым родителям, - подчеркивают ученые. - Но при двух и более детях эта польза улетучивается, так как для их воспитания и содержания требуется много денег».

В ходе другого исследования ученые из McMaster University в Канаде выяснили, что многочисленные беременности повышают риск развития аритмии у женщин. Это расстройство приводит к тромбам, инсультам и сердечной недостаточности.