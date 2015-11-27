Ученые определили, какого возраста больше всего боятся женщины

Новое исследование британских ученых обнаружило, что мужчины начинают чувствовать себя старыми в среднем в 58 лет. К сожалению, у женщин критический возраст, в котором они начинают переживать по поводу своего старения, начинается намного раньше – в 29 лет! Конечно, в обществе, где женщин привыкли оценивать по их внешности, они испытывают огромное давление и эмоциональный стресс, связывая старение с потерей значимости, авторитета и влияния. Однако 74% опрошенных представительниц прекрасного пола заявляет, что самый страшный возраст для них 30–40 лет. Этот переломный период перехода от молодости к зрелости заставляет большинство женщин испытывать стрессы, страдать от бессонницы и отсутствия аппетита, сообщает Marketium.ru.

К счастью, в возрасте за 40 лет страдания заканчиваются, и женщины начинают осознавать преимущества своего возраста, испытывая вторую молодость, прилив сил и сексуальной энергии.