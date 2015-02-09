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Это простое средство навсегда избавит вас от нежелательной растительности на лице!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Для любой женщины растительность на лице – настоящая проблема. Горячий воск, острые лезвия, щипчики пинцета, эпиляции, которые делают лицо красным и раздраженным… Чего только не делают девушки, чтобы избавиться от нежелательных волосков! Не стоит так сильно наказывать вашу кожу! Этот способ – настоящая революция в косметологии.

Смешав всего два ингредиента, которые есть на кухне в любом доме, вы сможете легко и безболезненно избавиться от нежелательных волосков на лице. Все, что вам понадобится, – пищевая сода, кофе и немного воды, сообщает Marketium.ru.

Смешайте все три ингредиента в миске, чтобы сделать пасту. Наложите смесь на проблемные участки и втирайте в течение 3–5 минут. Применяйте пасту 3–5 раз в неделю.

Сода и кофе ослабляют корни волос. В результате уже через неделю волосы на лице будут очень тонкими и светлыми. Наконец-то можно забыть о пинцете и лазере!

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