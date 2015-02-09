Это простое средство навсегда избавит вас от нежелательной растительности на лице!

Смешав всего два ингредиента, которые есть на кухне в любом доме, вы сможете легко и безболезненно избавиться от нежелательных волосков на лице. Все, что вам понадобится, – пищевая сода, кофе и немного воды, сообщает Marketium.ru.

Смешайте все три ингредиента в миске, чтобы сделать пасту. Наложите смесь на проблемные участки и втирайте в течение 3–5 минут. Применяйте пасту 3–5 раз в неделю.

Сода и кофе ослабляют корни волос. В результате уже через неделю волосы на лице будут очень тонкими и светлыми. Наконец-то можно забыть о пинцете и лазере!