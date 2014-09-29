Понедельник, 6. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Восемь признаков, которые выдают изменщиков

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Удивительно, но многие люди из тех, кому изменила вторая половинка, долгое время оставались слепы к происходящему. Случалось даже, что они узнавали о неверности супруга или супруги от третьих лиц. Почему так происходит? Сложно сказать, но слишком большая любовь к человеку, равно как и слишком малое внимание, делают нас слепыми. По мнению психологов, есть признаки, которые неизбежно открывают глаза на реальное состояние отношений. Вот они.

1. Появление новых привычек

Если у вашего супруга никогда не было желания писать сообщения, а тут вдруг это стало настоящей привычкой, это повод задуматься. Особенно, когда он пишет их в несвойственной ему манере или в необычное время. Естественно, такие вещи, как утаивание переписки или сидение над ней допоздна тоже наводят на мысль, пишет Medikforum.ru.

2. Внезапный интерес к новой музыке и другим вещам

Сам по себе музыкальный вкус может меняться с годами, и это нормально, но его кардинальная смена все-таки не беспричинна. Довольно подозрительно, если человек, слушавший всю жизнь шансон,  начинает интересоваться вальсом “Зеленые рукава”. При этом абсолютно несвойственные ей или ему хобби дополняются, как правило, острым нежеланием посвящать в новые увлечения вторую половинку.

3. Смена имиджа

Обычно взрослые зрелые люди находят свой образ и придерживаются его годами. Потому тот факт, что в 40 лет муж или жена решили кардинально измениться, может быть признаком измены. С женщинами такое наблюдение работает реже, ведь им нужно меньше веских оснований, чтобы обрезать/отрастить/покрасить волосы, но все-таки…

4. Задержки на работе и заначки

Опять же скажем, справедливости ради, что это может быть свойственно как женщинам, так и мужчинам. Оправдания вроде “начальник задержал” — едва ли не хрестоматийное в азбуке измен. То же касается и денег. Но это больше по мужской части, ведь новую пассию нужно на что-то “поить, кормить и танцевать”, верно?

5. Скачки настроения

То в жар, то в холод. То ваша вторая половинка летает на крыльях счастья и выглядит безмятежно, то ходит темнее тучи, то тревожится и дергается. Почти любому изменщику знакомо чувство вины, которое съедает изнутри и заставляет вести себя, как на пороховой бочке.

6. Другой человек

Вы вдруг замечаете, что ваша супруга или супруг стали совершенно другим человеком. Тот, кто раньше держал на спине диван, вдруг начинает мотивированно и регулярно пропадать в спортзале. Или же выходные, которые были временем для двоих, вдруг переходят в разряд его или ее частной собственности. Такое сложно не заметить.

7. Скрытность

Это может пересекаться с другими пунктами, но потеря доверия — куда серьезнее, чем задержки на работе и новая стрижка. Честность — основа отношений. Честному человеку нечего скрывать и незачем врать. Так что тут нужно действовать сразу по горячим следам. Вам обоим так будет проще.

8. Интуиция

Обычно она свойственна дамам, но и мужчина может смутно чувствовать, что “что-то идет не так”. Не стоит совершенно игнорировать эти звоночки. Ваше подсознание, ваша душа редко ошибается, просто мы ей перестали доверять. Так прислушайтесь к тому, что говорит внутри вас.

Все эти признаки — не прямое руководство к действию, и зачастую надо трижды (нет, десять раз) подумать прежде, чем начинать подозревать свою вторую половинку в неверности. А уж тем более предъявлять обвинения. Просто иногда любовь бывает слепа, и человек не видит явного. И все-таки наш маленький дружеский совет: “Берегите свои семьи, растите в них любовь, заботьтесь друг о друге, чтобы слово “измена” никогда не возникло в вашем семейном лексиконе”.

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