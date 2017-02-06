Она избавилась от ребенка на шестом месяце беременности. Но ее поддержали тысячи женщин!

В конце 2015 года Линдси забеременела. Супруги жили в предвкушении скорого пополнения в семействе и даже выбрали будущей девочке имя — Омара. Однако их радость была недолгой...

Когда Линдси была на 18-м месяце, во время обследования врачи обнаружили неладное. На шее еще нерожденной девочки стремительно разрасталась опухоль! Поначалу медики были настроены оптимистично и надеялись, что болезнь приостановится и Омаре можно будет помочь после рождения. Однако через две недели опухоль увеличилась вдвое, пишет Ofigenno.cc.

Врачи честно признались, что шансы на выживание у ребенка не больше одного процента, и примерно такая же вероятность выздороветь, если малышка не умрет до родов. Медики посоветовали прервать беременность, ведь промедление угрожало жизни не только ребенка, но и матери.

«После 27-й недели уже нельзя будет извлечь плод естественным путем. Скорее всего, его придется доставать по частям, ведь операция в таких случаях нежелательна из-за большого риска для женщины», — прокомментировал ситуацию лечащий врач.

После долгих раздумий и душевных терзаний Линдси и Мэтт приняли нелегкое решение и согласились на аборт... Особую сложность ситуация приобрела из-за законодательства, ведь в Штатах аборты разрешены только до 14-й недели. После этого срока прервать беременность можно лишь в нескольких клиниках при наличии медицинских предписаний. Так что Линдси вынуждена была ехать в другой город.

20 февраля 2016 года врачи ввели женщине препарат, который вызвал преждевременные схватки. Это произошло на 23-й неделе беременности. Сердце Омары почти сразу же перестало биться, но родители успели подержать малышку на руках и проститься с ней. Спустя два дня девочку похоронили... Впрочем, история на этом не закончилась!

«Я была вне себя от ярости, когда узнала, что Трамп хочет лишить женщин выбора. Все его заявления о запрете абортов — это идиократия чистой воды! Если бы я не смогла прервать беременность на 23-й неделе, то даже никогда бы не имела возможности подержать Омару на ручках и попрощаться с ней!»

Линдси присоединилась к группе активисток, которые отстаивают права женщин на аборты в особых случаях. «Я считаю, что чиновникам легче будет принять правильное решение, когда они будут знать реальные истории женщин. Конечно же, запрет абортов повысит их рейтинги, но сколько судеб может быть поломано!» — подытожила Парадисо.

Линдси выложила свою историю в Фейсбуке, и этой записью поделилось более 100 000 человек! А как ты относишься к проблеме абортов?