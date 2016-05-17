Печаль каждой десятой: почему женщинам больно во время секса

Статистика штука упрямая и говорит она нам, что боль во время секса периодически возникает у каждой второй женщины. Если еще точнее – в Великобритании было проведено исследование, в котором участвовали 7 тыс. женщин. Так вот, каждая десятая испытывала регулярно боль при занятиях сексом, пишет Хочу.

Физиологические и психологические проблемы

У каждого человека имеются свои особенности строения тела. Так вот, если у девушки внутренние половые органы расположены близко к тазу, болевых ощущений не избежать. И здесь абсолютно не важно – первая у вас близость или 101. Боль может быть ноющей и пропадать через несколько недель регулярного секса или острой, сопровождая женщину довольно продолжительное время. Что можно сделать? Поменять позицию и не молчать!

Если вы попробуете терпеть, удовольствия от секса не получите, со временем охладеете к близости и вообще спровоцируете механические повреждения внутренних органов.

Слишком узкое влагалище тоже может быть причиной болезненного полового акта. Опытность женщины значения не имеет, зато перерывы в сексе не рекомендуются. Справиться с этой проблемой поможет длительная прелюдия, внимание партнера, максимальное расслабление женщины. Важно, чтобы партнер действовал аккуратно, без резких движений.

Недостаточное возбуждение женщины может привести к неприятным ощущениям во время секса. Вернее, когда женщина не хочет заниматься сексом, но ей приходится это делать, чтобы не обидеть партнера, у нее не выделяется достаточное количество смазки, провоцируя сильное трение полового члена о стенки влагалища. В этом случае, женщине придется либо отказать мужчине, если она не хочет близости, либо, воспользоваться лубрикантом, либо полностью отдаться в руки партнеру, постаравшись максимально расслабиться.

Но не только недостаток возбуждения приводит к недостатку смазки, среди других причин: прием гормональные препаратов (в том числе контрацептивов), грудное вскармливание, менопауза, психологические проблемы (отвращение к партнеру, неудачи в сексуальной жизни, боязнь забеременеть).

Кстати, после 30 лет количество естественной смазки значительно уменьшается, даже при сильном возбуждении, поэтому без лубрикантов здесь не обойтись.

Недоверие или стеснение. Женщина, которая не может полностью расслабиться в руках партнера, пытается прикрыть свое обнаженное тело, думает о чем-то постороннем, не получает удовольствие от секса и часто испытывает неприятные ощущения во время близости. Дело тут и в напряжении мышц таза, и из-за недостатка смазки, и в мысленном психологическом барьере, которые она сама себе устанавливает, чтобы не дай Бог не получить удовольствие. Говорят же, что большинство наших проблем в голове.

Гинекологические заболевания

Очень часто болезненные ощущения во время полового акта у женщин происходят по причине заболеваний половых органов.

Грибковая инфекция. Она может вызывать жжение, зуд, дискомфорт, повышенную чувствительность к прикосновениям и сильную боль. Все это обусловлено изменением рН во влагалище. Грибковые инфекции вызывают боль во время секса у каждой второй женщины. При чем странные выделения и неприятный запах могут проявляться не всегда. Настоятельно рекомендуем обратиться к врачу, чтобы тот назначил курс лечения.

Фибромиома. Представляет собой доброкачественную опухоль матки. Во время полового акта женщина чувствует боль, половой член наталкивается на твердое уплотнение во время вхождения во влагалище, а после секса у женщины ноет спина. Болезненная менструация тоже говорит о фибромиоме. Но не пугайтесь раньше времени, точный диагноз может поставить только доктор, но никак не мы.

Вульвовагинит. Жуткое заболевание, представляющее собой одновременное воспаление наружных половых органов и влагалища. Вульвовагинит доставляет дискомфорт даже в момент возбуждения, поскольку в момент выделения смазки нежные ткани половых органов начинают жечь. Боль во время воспаления ощущается не только во время секса, но и при попытке ввести тампон, а также при длительном сидении на чем-то жестком. Спровоцировать вульвовагинит могут грибковые заболевания, различные воспаления и прием антибиотиков. Лечить заболевания может только врач.

Эндометриоз. Когда женщина испытывает сильные боли во время месячных и перед ними, до и после полового акта, у нее часто болит таз, все это свидетельствует о серьезном заболевании, которое без грамотного и своевременного лечения, может привести к серьезным последствиям, в плоть до бесплодия. Эндометриоз представляет собой патологическое доброкачественное разрастание клеток слизистой оболочки матки на другие органы или ткани. С визитом к доктору лучше не затягивать.

Киста яичника. Если женщина испытывает острую боль в одном из боков во время секса (особенно, если мужчина входит слишком глубоко), это свидетельствует о кисте яичника (но опять же, мы не утверждаем). Преждевременно пугаться не нужно, здесь важно взять себя в руки и обратиться к специалисту для подтверждения или опровержения диагноза.

Пока идет лечение, женщинам рекомендуется во время секса быть сверху партнера, чтобы контролировать глубину проникновения.

Это далеко не все гинекологические заболевания, которые могут стать причиной болезненного полового акта.

Другие причины

Известный доктор медицинских наук и акушер-гинеколог из Нью-Йорка Алисса Дьюэк выделила еще несколько причин болезненного секса для женщин.

Прием антигистаминных препаратов. Лекарства от аллергии способны вызвать сухость в самых неожиданных местах, в том числе и во влагалище. И тут не имеет значения, возбуждены ли вы или нет. Тут можно сменить антигистаминные лекарства на менее радикальное по своему действию, чтобы наладить выделение смазки. Ну или регулярно пользуйтесь лубрикантами.

Раздражение интимной зоны после бритья. Вросшие волоски, раздражения, сыпь, неприятные ощущения после бритья интимной зоны – обычное дело. Даже в обычное время неудачная депиляция может вызывать дискомфорт, а уж во время полового акта, подавно. Решить проблему можно эпиляцией или обработкой нежной кожи кремом в составе которого есть антибиотики или пантенол.

Плотный ужин. Вздутие живота, в результате плотного ужина (обеда или завтрака, не столь важно) – распространенная, хоть и неочевидная причина неприятных ощущения во время секса. Так что, не наедайтесь шибко перед этим делом.

Беременность. Женщинам во время беременности нужен секс, об этом кричат большинство гинекологов, да и гормоны ее шалят так, что сексуальное возбуждение только усиливается. Только вот, чем больше срок, тем тяжелее матка, которая может сжимать кровеносный сосуд, вызывая боль. Решить проблему поможет смена позы (на спине, например, заниматься сексом во время беременности точно не рекомендуем) – «наездница» часто решает проблему.

Использование спермицидов. Это такие химические контрацептивы, часто вызывающие аллергию нежной кожи влагалища, из-за которой женщина может ощущать боль во время секса.

Если причина кроется в этом, смените спермициды на другой способ контрацепции – презервативы, оральные контрацептивы, пластырь и т.п.

Сайклинг. Велотренажер – хорошая штука в погоне за красивым телом и похудением, только вот он может спровоцировать кровоподтеки на вульве, став причиной дискомфорта во влагалище в общем, а не только во время полового акта. Проблему можно решить с помощью специального седла для велотренажера, мягких, но плотных шорт и регулировании седла с рулем.