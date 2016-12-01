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Как удовлетворить мужчину эмоционально: пилотаж покруче секса

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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У мужчин есть потребности и эмоции. И ваш мужчина, как и большинство, наверняка мало что говорит о том, что ему нужно. Если ему чего-то не хватает, он, скорее, начнет отдаляться, злиться, но только не обсуждать это. Так что женщине часто нужно использовать интуицию, чтобы удостовериться, что она удовлетворяет эмоциональные потребности своего любимого.

1. Физическая привязанность

Вспомните то, что он любит, что ему нужно.

Чаще берите его за руку, обнимайте, целуйте, поправляйте прическу, галстук. Это физические прикосновения, которые на эмоциональном уровне делают вас ближе.

2. Сочувствующие разговоры

Разговаривайте со своим мужчиной. Больше слушайте и сочувствуйте. И не всегда нужно отвечать своими мыслями или чувствами. Ему нужно, чтобы вы просто выслушали его и постарались понять. Заставьте его почувствовать, что вам важны его мысли и точка зрения, чтобы он чаще ими делился с вами.

3. Не рассеянное внимание

Когда вы проводите время со своим мужчиной, проводите его только с ним. Будьте здесь и сейчас.

Отложите телефон, отстранитесь от всего, что может вас отвлекать. Не говорите о работе, финансах и семейных проблемах. Просто наслаждайтесь друг другом.

4. Непрошенный интерес

Задавайте ему прямые вопросы. О том, что он чувствует, что он сейчас переживает, с какими трудностями сталкивается. Сами инициируйте этот разговор, чтобы он понял, что вы им искренне интересуетесь и переживаете.

5. Принимайте участие в его жизни

Вам не обязательно ходить с ним на футбол, но вы можете купить ему билет на матч. Проявляйте интерес к тому, чем он увлекается.

6. Давайте ему личное пространство

Это важно в любых отношениях.

Не ждите, когда он сам захочет побыть один или погулять со своими друзьями. Первой планируйте выходные, на которых каждый из вас займется своими делами.

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