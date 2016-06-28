Девять интересных фактов о миссионерской позе

1. В разное время у нее были разные названия

Миссионерская поза также известна как матримониальная, или поза “мама-папа“.

2. Она древнейшая

Считается, что так делали даже наши давние предки – приматы. И первобытные люди в пещерах наверное лежали лицом к лицу, он сверху, а рядом горел костер. Кто знает...

3. Это самая популярная поза

В известном исследовании мужского поведения 90% опрошенных женщин говорили. что занимаются сексом в этой позе, причем 9% из них занимались сексом только в ней.

4. Никто точно не знает, почему ее так назвали

Данный термин появился в пятидесятых годах прошлого века и, возможно, связан с ошибками перевода исторических документов. Антрополог Бронислав Малиновский в своей книге вспоминает, что после появления христианских миссионеров члены племени начали показывать свои чувства на людях: например, целовались и обнимались. Другие осуждали их за это, называя новые привычки misinari si bubunela ( “миссионерской модой“) – тем, что показали им эти самые миссионеры.

5. Ее можно использовать не только для вагинального секса

Например, водить пенисом вверх-вниз, зажав его между ног женщины. Анальный секс тоже возможен, хотя и не всегда.

6. Это третья любимая позиция у мужчин

Лидерство держит догги-стайл, второе место – женщина-наездница. Впрочем, статистика в разных странах может отличаться.

7. Самая эмоциональная

Миссионерская поза – одна из немногих, когда мужчина и женщина могут смотреть друг другу в глаза, благодаря чему обеспечивается более сильная эмоциональная связь.

8. Оргазм

В миссионерской позе женщине проще всего достичь оргазма. А если подложить ей под ягодицы подушку, то ощущения будут в разы ярче.

9. Клитор

В миссионерской позе одновременно осуществляется стимуляция клитора, что тоже способствует более яркому оргазму.