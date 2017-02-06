«Мне через месяц будет 45 лет, и муж, с которым мы прожили 20 лет, сделал, наверное, нетипичный подарок. Рассказал, что у него уже пять лет 25-летняя любовница, и теперь он хочет развода, чтобы на ней жениться, потому что она беременна. Мужу 50, пишет Клео.

Я его прощаю и отпускаю. Дети у нас взрослые. Моя проблема в том, что я не умею жить без него. Понимаете, я сразу от родителей к нему в руки попала. Он единственный мой мужчина. Я никого другого даже не представляла кроме него. И, конечно, всю себя отдавала. И он преуспел в бизнесе, я считаю, что это и моя заслуга. Я не знаю, с чего мне начать, чтобы чувствовать жизнь. Как принять то, что происходит. Заняться йогой... уехать жить в другое место... Я не понимаю, как жить дальше... На душе пустота, разочарование и невыносимая боль. Помогите советом».