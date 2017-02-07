Путешествия толкают людей к измене, показало исследование

Исследователи обнаружили: под влиянием разных культур человек может лишиться части своих моральных принципов. По мнению ученых, вероятно, в путешествии человек понимает, что мораль не абсолютна, а относительна. Однако нахождение за рубежом не всегда увеличивает вероятность измены.

Специалисты сравнили "широкий" и "глубокий" зарубежный опыт. Под "глубоким" зарубежным опытом подразумевается пребывание в одной стране в течение долгого времени. В этом случае на людей влияет меньше разных моральных норм, и риск аморального поведения не повышается так сильно, как при получении "широкого" опыт.