Фото: новая коллекция от H&M сделана из отходов

Ключевая модель в коллекции — пудровое розовое платье из материала Bionic, созданного из собранных с береговой линии отходов.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме. С 2004 года H&M создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Versace и Balmain.