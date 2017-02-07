Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби

Дженнифер Памплона (Jennifer Pamplona), которая работала моделью, перенесла десятки хирургических и косметических процедур. Отмечается, что девушку вдохновил на это ее погибший молодой человек, который был поклонником пластики. «Пластическая хирургия вытащила меня из депрессии после его смерти», — сказала она.

После того как девушке предложили сделать процедуры в эфире одного из американских телешоу, она увеличила грудь, ягодицы, сделала ринопластику, липосакцию и так далее. По информации Daily Mail, теперь 24-летнюю Памплону с трудом узнают родители. Бразильянка планирует продолжить выполнение хирургических операций, несмотря на негативную оценку некоторых членов ее семьи и ненавистников.

Ранее в феврале стало известно, что жительница британского графства Ноттингем почти 200 тысяч долларов потратила на пластические операции. Лаура Алисия Саммерс (Laura Alicia Summers) сделала свою первую процедуру по увеличению груди в 18 лет.