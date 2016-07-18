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Наличие определенных привычек старит на 12 лет

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Борьба со старением решается не только косметологическим путем – можно выглядеть значительно моложе своего паспорта, если отказаться от некоторых привычек. Ученые пришли к выводу, что их сочетание дает негативный комбинированный эффект, из-за которого человек подвержен ускоренному визуальному старению.

Исследованием проблемы занимались ученые из Университета Осло. Они заключили, что комплекс таких привычек, как курение, малоподвижный образ жизни, плохое питание и злоупотребление спиртным добавляет к хронобиологическому возрасту лишние 12 лет. Это явление они назвали бихевиоральным старением, пишет Medikforum.ru.

В отличие от хронобилогического, связанного с возрастом, и гормонального типа старения бихевиоральное зависит от  ежедневного поведения и вредных привычек, констатировали медики.

Объектами наблюдения исследователей стали 5 000 человек в возрасте от 18 до 44 лет, чье самочувствие отслеживалось на протяжении  20 лет. По словам ученых, у 314 человек из всего числа добровольцев в жизни присутствовали все четыре вредные привычки, а 387 человек были занесены в «здоровую группу» не злоупотребляющих ничем вредным и выглядевших моложе своих лет.

 «В здоровую группу попали никогда не курившие участники эксперимента или давно бросившие, а также трезвенники и те, кто употреблял менее 2-3 алкогольных напитков в неделю. Сюда же вошли те, кто имел 2 часа физических нагрузок еженедельно и ел фрукты, овощи минимум 3 раза в день», - поделились авторы проекта.

Наблюдение за испытуемыми, по словам медиков, свидетельствует: людям не надо впадать в крайности для того, чтобы выглядеть моложе. Для этого достаточно лишь сформировать поведение, доступное практически каждому человеку.

При желании можно долго оставаться молодым и здоровым, резюмировали ученые.

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