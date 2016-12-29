Четыре совета для пар, которые расстаются и сходятся снова

1. Не отравляйте своих друзей. Довольно естественно желание изливать душу друзьям и родственникам после разрыва отношений, и мы все так поступаем. Нет ничего страшного в том, что вы снимаете тяжкий груз с души после ухода от своего партнера, но когда вы постоянно меняете это решение, то друзья остаются в замешательстве. Если отношения не подошли к самому концу, и глубоко в душе вы все еще рассчитываете их восстановить, то лучше не обсуждать разрыв со своими друзьями и родственниками, пишет Medikforum.ru.

2. Узнайте, когда пришла пора. Чем чаще вы повторяете цикл расставаний и встреч, тем дольше наносите эмоциональные травмы друг другу. Очень многие партнеры решают восстановить отношения, чтобы дать им еще один шанс, но в ходе этого процесса они лишь еще больше ненавидят друг друга, чем до расставания. Если ваши отношения не строятся на фундаменте добра и взаимоуважения, их лучше не пытаться оживить.

3. Будьте ответственными. Если вы во всех своих бедах постоянно вините только партнера, то тем самым вы обречены на новый разрыв отношений. И если у вас есть искреннее желание восстановить разорванные отношения, то научитесь признавать собственные ошибки. Попытайтесь понять, что именно в вашем поведении не устраивает партнера, и как это изменить. Честно обсуждайте с партнером взаимные недостатки и способы их устранения.

4. Обращайте внимание на симптомы. Когда вам кажется, что так дальше продолжаться не может, вы принимаете решение расстаться, но все эти трудности не исчезают, когда вы вновь восстанавливаете отношения. Обращайте внимание на тревожные симптомы, свидетельствующие о серьёзных проблемах в отношениях, задолго до того, как эти проблемы станут невыносимыми.