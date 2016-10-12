Белье ни при чем: пять вещей, которые убивают эротику

Чувственность, желанность, томление — характеристики весьма расплывчатые, у каждого человека проявляются индивидуально. Тем не менее если они выражаются, то считываются безошибочно — такова людская природа.

«Я бы сказала, что эротика — это форма проявления любви через сексуальность, — объясняет Лариса Штарк. — В этом контексте совсем нетрудно объяснить, почему она исчезает из отношений или отсутствует изначально».

Запрет на выражение сексуальности

«Для того чтобы быть эротичным, нужно, чтобы сексуальность была принята и в себе, и в другом, должно быть разрешение на выражение себя в таком ключе, — объясняет Лариса Штарк. — К сожалению, это становится сложно для людей, которые выросли в семьях с негативным отношением к сексуальной теме, о которой говорили осуждающе или выразительно замалчивали».

Эти установки, формирующие отрицательное отношение к сексуальности, закладываются в глубоком детстве и часто могут быть неосознанными. Но тем не менее они управляют поведением человека.

По мнению психотерапевта, табу на секс может мешать проявлять себя в эротическом контексте, а еще не дает партнеру проявить свою сексуальность, потому что он чувствует, что будет отвергнут.

Размытость ролей в паре

«Если кто-то в паре до конца не определился, чего хочет от отношений, то будет транслировать смешанные сигналы: я то ли друг, то ли потенциальный муж, то ли приятель, который ищет секса без обязательств», — объясняет Лариса Штарк.

В такой неопределенной ситуации довольно сложно проявить эротичность, слишком противоречивые друг другу посылаются сигналы, слишком трудно их идентифицировать.

В отношениях все должно быть ясно и прозрачно. Если хотите страсти, проявляйте свою сексуальность. А часто бывает как: женщина ждет от мужчины, чтобы он был и любовником, и опекающим отцом, и заботливым мужем, и при этом успешным альфа-самцом, при виде которого в ужасе разбегались бы подчиненные. Мужчины ждут от женщин, чтобы они были самостоятельными, умными, независимыми, но при этом хорошими хозяйками, мягкими и покладистыми. Вот из-за этого возникает смятение чувств.

Иногда случается так, что страсть угасает, потому что в паре роли меняются. Так происходит в парах со стажем. Когда любимая жена и муж становятся матерью и отцом — в отношения добавляются дополнительные роли, и уже сложно переключаться из одной в другую. Вот и начинается: «Она же этими губами моих детей целует!», поэтому сложно ее воспринимать в качестве любовницы. Чтобы сохранить интимность надолго, важно, чтобы в отношениях всегда оставалось пространство для выражения сексуальности.

Зависимость от любимого человека

Человек, который находится в зависимости (эмоциональной, социальной и финансовой) от партнера, становится навязчивым. Иначе никак — потому что тот, от кого он зависит, является центром его вселенной, источником настроения, уважения и даже тем, кто удовлетворяет элементарные базовые потребности — в еде, безопасности, жилье.

«В этом случае роли сбиваются с равных на детско-родительские, что тоже осложняет проявление эротичности», — считает Лариса Штарк.

Влечение легче возникает, когда оба партнера чувствуют себя в отношениях самодостаточно, когда никто не ощущает себя обязанным, когда есть легкость и спонтанность.

Страх потерять независимость

Все мы нуждаемся в близости, любви, принятии. Это сильные эмоции, которые некоторых людей заставляют чувствовать себя слабыми, беззащитными, зависимыми. Опасаясь потерять свободу и самодостаточность, человек вряд ли будет вести себя свободно, проявляя природные сексуальные импульсы.

«В этой ситуации вместо эротичности, соблазнительности человек стремится показать свою независимость, силу, что он ни в чем не нуждается, — говорит Лариса Штарк. — А ведь эротика — это про близость и искренность. Про то, что человек готов показать свои потребности, не стесняясь, и дать проявить их партнеру». Важно помнить, что истинная интимность невозможна без доверия.

Перфекционизм

Перфекционисты — это люди, которые хотят все сделать идеально, не прощают ошибок ни себе, ни другим. При этом они, конечно, понимают, что ничего идеального не бывает.

Если говорить о сфере сексуальности, то в ней перфекционисты заранее решают, что любовники из них выйдут никудышные, поэтому они даже не стремятся выражать свою сексуальность, опасаясь провала. Они стараются реализовать себя в других социальных ролях — друзей, партнеров, родителей, коллег.

«Перфекционисты начинают избегать роли сексуального человека, заранее обесценивают эту сферу своей жизни — не получается, да не очень-то и хотелось», — объясняет Лариса Штарк.

Если обобщить, эротику убивают недоверие, неискренность, избегание, неумение видеть и принимать других такими, какие они есть, страх отвержения.

Поэтому, если не хватает в отношениях страсти, если не удается встретить партнера мечты и наслаждаться с ним сексом, рейд по секс-шопам в поисках затейливого эротического белья мало поможет. Улучшить свою интимную жизнь можно, только проработав внутренние проблемы, став свободным человеком, который доверяет людям.