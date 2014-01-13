10 предметов женского гардероба, которые на самом деле раздражают мужчин

Леггинсы и странные бесформенные штаны. Мужчины не возражают (в большинстве случаев) против того, что женщины носят брюки. Но это касается не всех стилей. К исключениям относят мешковатые штаны и лосины. Первые нарушают пропорции тела, а вторые слишком откровенны, поэтому лишают женщину притягательности, пишет Trulylove.ru.

Рубашка- и футболка-платье. Мужчины при виде такого наряда начинают интересоваться, что это на самом деле: растянутое платье или огромная футболка? И если верным окажется второй вариант, то почему нет штанов? Идет подобная одежда лишь небольшому количеству людей.

Шорты поверх колготок. Это то, с чем мужчина никогда не смирится. Может быть, шорты — не просто летняя одежда в женском понимании, но, по мнению мужчин, в такой комбинации они выглядят странно, особенно в сочетании с ботинками и различными шляпами.

Розовый цвет. Розовый имеет много оттенков, есть те, которые более приятны глазу (среди них такие, как пионовый). Но в целом отношение мужчин к этому цвету негативное.

Блестки на одежде. Обилие блесток на одежде сбивает с толку людей. Они связывают их с детством и Новым годом. Кроме того, если девушка носит одежду с большим количеством блесток, к ней страшно прикоснуться.

Рюши. Если вы любите оборки, рюши и банты, не надевайте их, когда собираетесь на свидание. Как выясняется, сильная половина человечества не всегда способна оценить такую милую вещицу.

Рваная одежда. Люди не всегда способны отличить преднамеренно порванную одежду от неряшливой, поэтому не стоит испытывать чувство стиля молодого человека. На свидание выбирайте консервативные наряды.

Мини-юбки. Сложно представить, но в последние годы мини-юбки регулярно попадают в список антисексуальной одежды. Мужчинам не нравится, что они практически ничего не скрывают.

Угги. Благодаря своей бесформенности угги заработали плохую репутацию. Они делают ноги более объемными. Многие люди считают эту обувь странной.

Ботинки на высокой платформе. Эти ботинки не соответствуют статусу пристойной леди, они больше подходят для стриптизерш. Это относится к любой обуви такого типа.

Как понравиться? Есть вещи, которые всегда в тренде: узкие джинсы в сочетании с простыми по крою футболками, классические блузки и любая одежда, которая не выглядит, как продукт воображения умалишенного модельера. Эта одежда выглядит солидно и подходит всем. Поэтому формируйте свой гардероб правильно, полагаясь на свое чувство стиля и наши советы.