Китаянка родила ребенка, зачатого 16 лет назад

Малыш весом 3800 граммов родился в первых числах февраля в клинике при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу, сообщает китайская газета South China Morning Post.

Женщина, имя которой не называется, родила своего первого ребенка в 2000 году с помощью ЭКО. Тогда же она попросила клинику заморозить оставшиеся 18 эмбрионов. Спустя 16 лет, в мае 2016 года, она обратилась в больницу с просьбой имплантировать ей один из замороженных эмбрионов, чтобы родить второго ребенка. Дело в том, что с 1 января 2016 года в Китае прекратила свое действие государственная политика «одна семья – один ребенок», и в стране наблюдается бум рождаемости.

Женщине, решившейся на второго ребенка, к моменту ЭКО исполнилось уже 46 лет, и состояние ее здоровья оставляло желать много лучшего, поэтому врачи очень опасались за исход беременности. Но все обошлось.

Как рассказал изданию один из специалистов по лечению бесплодия, после того, как государство разрешило рожать несколько детей, в университетской клинике резко возросло число очень немолодых пациенток, надеющихся зачать с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Только в течение 2016 года в больницу обратилась примерно тысяча женщин в возрасте старше 40 лет, желающих родить второго ребенка.