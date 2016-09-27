Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили 6 февраля одну из начальных школ Северного Лондона, сообщает The Daily Mail. Выступая перед учениками, 35-летняя Кейт рассказала, что узнала о ценности таких человеческих качеств как доброта, уважение к другим людям и честность, от своих родителей, и теперь учит тому же своих детей – Джорджа и Шарлотту.

«Эти вещи всю жизнь имеют для меня огромное значение. Поэтому мы с Уильямом хотим научить Джорджа и Шарлотту понимать всю важность этих моральных ценностей. Мне кажется, что быть добрым так же важно, как и преуспевать в математике или спорте», – сказала Кейт.

Супруга наследника британского престола посетила школу в качестве патрона благотворительной организации Place2Be, которая заботится об эмоциональном благополучии учеников, их родителей, учителей и всего школьного персонала. В Великобритании сейчас проходит Неделя детского психического здоровья. Эта тема очень важна для герцогини Кейт, она часто выступает публично, рассказывая о том, что дети нуждаются в поддержке и возможности свободно выражать свои чувства, говорить о том, что их пугает и мучает. Во время посещения школы она и принц Уильям приняли участие в «уроке доброты» и наградили школьников, проявивших доброту к своим друзьям.