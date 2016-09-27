Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Доброта не менее важна, чем успехи в математике или спорте, считает мама принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили 6 февраля одну из начальных школ Северного Лондона, сообщает The Daily Mail. Выступая перед учениками, 35-летняя Кейт рассказала, что узнала о ценности таких человеческих качеств как доброта, уважение к другим людям и честность, от своих родителей, и теперь учит тому же своих детей – Джорджа и Шарлотту.

 «Эти вещи всю жизнь имеют для меня огромное значение. Поэтому мы с Уильямом хотим научить Джорджа и Шарлотту понимать всю важность этих моральных ценностей. Мне кажется, что быть добрым так же важно, как и преуспевать в математике или спорте», – сказала Кейт.

Супруга наследника британского престола посетила школу в качестве патрона благотворительной организации Place2Be, которая заботится об эмоциональном благополучии учеников, их родителей, учителей и всего школьного персонала. В Великобритании сейчас проходит Неделя детского психического здоровья. Эта тема очень важна для герцогини Кейт, она часто выступает публично, рассказывая о том, что дети нуждаются в поддержке и возможности свободно выражать свои чувства, говорить о том, что их пугает и мучает. Во время посещения школы она и принц Уильям приняли участие в «уроке доброты» и наградили школьников, проявивших доброту к своим друзьям.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгерцогинядобротапринц уильямсупругауважениечестность
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:22
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам
16:11
Десять моментов о родах, которые акушерки хотят, чтобы вы знали
15:51
Десять сумасшедших фактов о сексе, которых вы точно не знали!
15:47
Если хотите сохранить отношения, перестаньте делать эти шесть вещей
15:28
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
15:16
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
15:09
Галерея: опубликованы обнаженные лесби-снимки жены президента США Мелании Трамп
14:48
Китаянка родила ребенка, зачатого 16 лет назад
14:26
Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин
14:11
Белье ни при чем: пять вещей, которые убивают эротику
13:44
Четыре совета для пар, которые расстаются и сходятся снова
13:27
Наличие определенных привычек старит на 12 лет
13:09
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты
13:08
Мужчины предпочитают заниматься сексом с женщинами своего возраста, выяснили ученые
12:43
Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби
12:23
Фото: новая коллекция от H&M сделана из отходов
12:04
Путешествия толкают людей к измене, показало исследование
19:51
Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше (3)
19:30
Девять интересных фактов о миссионерской позе
19:00
Как удовлетворить мужчину эмоционально: пилотаж покруче секса
Все новости
ФэшнЦеликом
Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин

Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби

Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби

Семь продуктов, которые категорически нельзя совмещать

Семь продуктов, которые категорически нельзя совмещать

Врачи перечислили мифы о сахаре

Врачи перечислили мифы о сахаре

6. фев
Женщины заболевают раком чаще мужчин
Самые читаемые
Галерея: опубликованы обнаженные лесби-снимки жены президента США Мелании Трамп
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты
Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин
Белье ни при чем: пять вещей, которые убивают эротику
Четыре совета для пар, которые расстаются и сходятся снова
Топ комментариев
Три главные ошибки русских женщин, которые мешают им выглядеть красиво и стильно(8)
Письмо читательницы: на каком свидании нормально отдаться? (4)
Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше (3)
Ты не ослышалась! Мужчины с большими животами – лучшие любовники(2)
Мать провела 16 дней с мертвой дочкой и выложила свои фото(2)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вниманиевозможностьдевушкадевушкиженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователимакияжмисс вселеннаямужчинамужчиныотношениеотношенияплатьепроблемапроблемыребенокродителисексспециалистыудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Смотрите сами: ведущий погоды удивил зрителей ETV дерзкой прической

Смотрите сами: ведущий погоды удивил зрителей ETV дерзкой прической

Фотошок! Зачем Волочкова в мини-бикини ползает по снегу?

Фотошок! Зачем Волочкова в мини-бикини ползает по снегу?

Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

16:23
Сексуальные пристрастия исторических личностей. Даже сейчас это кажется странным!
16:12
Спешите! Мы начинаем розыгрыш билетов на спектакль с Кларой Новиковой
15:51
Десять сумасшедших фактов о сексе, которых вы точно не знали!
15:30
Внимание, супер-розыгрыш ко Дню Святого Валентина! Проведите самый романтический праздник года в Kalev SPA!
Rus.Postimees.eeЦеликом
Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву

Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву

Совершивший жестокое убийство в Маарду проведет в тюрьме 17 лет

Совершивший жестокое убийство в Маарду проведет в тюрьме 17 лет

Женщина попала в больницу после выпитого в McDonald's кофе

Женщина попала в больницу после выпитого в McDonald's кофе

16:18
График: смотрите, какая минимальная зарплата установлена в различных странах мира
16:06
Видео: стюардесса спасла девочку-подростка от работорговца
16:05
Не тянешь на целый, купи половинку: пять дешевых частей дома ждут новых хозяев
16:00
Неутешительный прогноз для Эстонии: влияние роста акцизов еще впереди
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнлять план по штрафам?

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнлять план по штрафам?

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз (1)

6. фев
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году? (1)
Погода
Мороз и солнце: по-настоящему зимняя погода ожидает жителей Эстонии в среду

Мороз и солнце: по-настоящему зимняя погода ожидает жителей Эстонии в среду

В Эстонии ударили морозы: нарвитяне встретили утро при -20 °C, а до потепления - как до Луны

В Эстонии ударили морозы: нарвитяне встретили утро при -20 °C, а до потепления - как до Луны

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees