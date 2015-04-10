Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Здоровый малыш с определенного возраста способен спокойно спать всю ночь, давая отдохнуть и маме с папой, однако этому порой мешают распространенные ошибки родителей.

Мы становимся кроватью для своего ребенка

Телесный контакт очень важен для младенцев, однако если малыш привыкнет засыпать исключительно у вас на руках, не удивляйтесь, что ему потом не понравится спать в кроватке. «Совместный сон, который многие специалисты и сами мамы считают полезным для здоровья ребенка, вовсе не означает, что вы должны заменить малышу кроватку собой, – говорит Джудит Оуенс, руководитель Центра педиатрии и расстройств сна в детской больнице Бостона, США. – Если вы все-таки допустили эту ошибку, то, когда малышу исполнится три-четыре месяца, попробуйте проделать следующее: сонного, но еще не спящего ребенка положите в люльку. Если он расплачется, возьмите его на руки, успокойте, но не давайте заснуть, а затем повторите процедуру. Ваша задача – добиться, чтобы кроватка ассоциировалась у ребенка со сном.

Не разделяем кормление и засыпание

Ошибка, которую допускают многие мамы – это кормление грудью непосредственно перед сном. В результате у ребенка формируется привычка засыпать только на руках и с грудью во рту. Теперь каждый раз, когда малыш проснется ночью, вам придется его покормить, прежде чем ему удастся заснуть, поскольку засыпать иначе он просто не умеет.

Маме важно понять, что засыпание – это навык, который можно натренировать. Исправить ситуацию поможет такая мера – последнее кормление проводите не позже чем за 20 минут до засыпания. Кормите ребенка не в той комнате, где он будет спать, чтобы еда перестала ассоциироваться со сном. Перед сном положите ребенка в кроватку и побудьте рядом какое-то время, но не берите его на руки. 

Все методы регулирования детского сна стоит начинать использовать не раньше, чем ребенку исполнится четыре месяца.

Это важно!

Подбегаем к малышу «по каждому писку»

Если малыш плачет, то, конечно, к нему нужно подойти и успокоить. Но мчаться к кроватке после каждого хныка или кряхтения не стоит – делайте эту паузу каждый раз чуть длиннее. Дайте ребенку возможность успокоиться и заснуть самостоятельно. Вы удивитесь, но в половине случаев именно это и произойдет.

Этот же принцип касается детей постарше. Если вы врываетесь в комнату ребенка при первом стуке, то не удивляйтесь, что он начнет бояться темноты и монстров, ведь своим поведением вы показываете, что дома может быть небезопасно. Кстати, о монстрах: от кого, по-вашему, он впервые о них узнал?

Приучаем младенца к идеальной тишине

Если ребенок с рождения привыкнет засыпать только в гробовой тишине, то вам придется соблюдать эту тишину ближайшие три-четыре года. А это значит – ходить на цыпочках, ни в коем случае не хлопать дверьми, навсегда поставить телефон в беззвучный режим и заменить обычные окна на звукоизолирующие. Если вас такая перспектива не радует, ведите обычный образ жизни, в том числе и когда ребенок спит. Детская нервная система очень гибкая и легко адаптируется к окружающей среде. Если малыш научится спать в умеренном шуме, то ни лай собаки, ни звонок в дверь его не разбудят.

Практикуем сон в машине

Если ребенок будет регулярно засыпать в машине или другом виде транспорта, то его мозг начнет ассоциировать ощущение движения с засыпанием. Во время короткой поездки всячески отвлекайте ребенка, не давая ему заснуть. Если же засыпания в транспорте не избежать, не расстраивайтесь – просто позаботьтесь о том, чтобы 50-75% всего сна ребенка приходилось на кроватку в помещении.

И еще кое-что…

Начав тренировки по засыпанию (назовем их так), вы рискуете услышать от доброжелателей фразы: «Ты не заботишься о своем ребенке», «Сон в отдельной кровати навредит его психике», «Ты просто эгоистка» и сакраментальное «Он точно так же оставит тебя одну в старости».

На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Заботясь о режиме и нормальном засыпании ребенка, вы создаете условия для развития и отдыха, в том числе – своего. Кто будет спокойнее – малыш, который и пяти минут не может прожить без маминой груди и постоянно требует ее плачем, или ребенок, который научился засыпать сам? Рядом с какой мамой малышу будет спокойнее – с измученной недосыпанием и непрестанным укачиванием или выспавшейся и отдохнувшей?

В комментариях расскажите о том, как вам удалось научить своего ребенка засыпать самостоятельно и с какими проблемами вы столкнулись в этом процессе.

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