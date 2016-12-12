Если хотите сохранить отношения, перестаньте делать эти шесть вещей

Отбросьте мысль, что отношения не вечны

Если вы, вступая в отношения, думаете, что они обречены на провал – так и будет. Когда вы искренне верите, что ваша пара не выдержит испытания временем, вы будете искать любую возможность подтвердить свои опасения. И, сделав все возможное для расставания, вы, наконец, скажете: «Я знала, что он никогда не останется со мной».

Бросьте играть в игры

Вы сердитесь, вам грустно или больно. Ваш партнер спрашивает, что случилось, а вы отвечаете «ничего» или кричите на него. Этими глупыми играми вы убиваете отношения. Поговорите друг с другом! Объясните. Выслушайте. Найдите решение. Уберите гнев из разговора, потому что это одна из опасных эмоций, разрушающая отношения.

Прекратите думать, что одной любви достаточно

Пары, которые проходят через хорошие и трудные времена, испытывают намного больше, чем просто любовь друг к другу. Они нравятся друг другу, испытывают влечение, радость, уважение, удовлетворение, умиротворение, дружелюбие и другие эмоции.

Перестаньте ревновать

Если вашему партнеру нельзя доверять, то почему вы до сих пор с ним? Но если он заслуживает доверия, но у вас были проблемы из-за измен в предыдущих отношениях, сначала обретите спокойствие и уверенность, что та же ситуация не повторится снова. С другой стороны, если вас ревнует ваш партнер, но вы не делаете ничего, чтобы спровоцировать его на это — быстро уходите. Ревность — не любовь, а признак властолюбия и унижения. Крепкие отношения основаны на взаимном доверии.

Не довольствуйтесь меньшим, чем желаете

Отношения основаны на равном балансе сил. Каждый из партнеров имеет свои сильные стороны, которыми не обладает другой. Когда вы принимаете кого-то, кто не отвечает вашим запросам — вы просто смиряетесь с таким положением вещей, а это никогда никого не делает счастливым. Успешные пары уважают, любят и ценят друг друга.

Не думайте, что вам нужен кто-то еще, чтобы быть счастливой

Перестаньте ждать и начните жить: заведите друзей, будьте неповторимы в работе, путешествуйте, займитесь фигурой, перейдите на здоровое питание, будьте счастливы. Партнер, которого вы ищете, не хочет видеть рядом с собой несчастного, одинокого и отчаявшегося спутника. Как только вы станете самостоятельной и будете больше заботиться о себе, вы привлечете людей, готовых любить вас и оставаться с вами.