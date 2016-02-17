Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Десять моментов о родах, которые акушерки хотят, чтобы вы знали

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Акушерки собрали десять важных моментов, которыми захотели поделиться с беременными, особенно с теми, кто рожают впервые.

1. Ваши роды могут пойти не по плану

Да, событие и без того сложное, но еще и может пойти не так, как хочется и предполагается. Так что вы можете сказать, что таки хотите обезболивающее, если боль оказалась сильнее, чем вы думаете, пишет Soulpost.ru.

 «У меня была пациентка, которая хотела рожать без обезболивания, и чтобы ее муж перерезал пуповину. Но когда у нее отошли воды, муж на них поскользнулся и сильно ударился. В итоге пока она рожала, он лежал с сотрясением в другом отделении».

Будьте готовы к непредсказуемости!

2. Воды отходят не всегда так, как в кино

У некоторых женщин это может быть очень заметно, тогда как у других — это всего лишь струйка воды по ноге. К тому же, после разрыва околоплодного пузыря воды продолжают отходить постепенно, вплоть до рождения малыша.

3. Роды могут быть дольше, чем вы ожидаете

Для первородящих — от 12 до 18 часов, а может и дольше. Это не значит, что все это время вы в активной стадии родов, хотя и потуги тоже могут длиться долго. Но со второй беременностью этот период сокращается вдвое (если без осложнений).

4. Убедитесь, что ваш партнер не будет паниковать

Если вы решили взять на роды мужа или кого-то еще, вы должны быть уверены, что этот человек выдержит это зрелище, или что вам придется все таки рожать без него, когда он в полуобморочном состоянии выйдет из родильной комнаты.

5. Вы будет вся в крови и возможно в собственных испражнениях

Когда шейка матки расширяется для прохождения ребенка, будет кровь. А если она смешается с амниотической жидкостью, то будет казаться, что ее очень много. Во время потуг вы можете еще и испражниться из-за большого давления на всю нижнюю часть. Но нечего стесняться — врачи к этому привычны.

6. Роды — это не время стесняться

Ближе к потугам и рождению ребенка в вашу палату может заходить все больше людей. Некоторых это может смущать: ведь вы лежите у всех на обозрении, да еще и в таком виде, когда нужно тужиться. Но это не время для стеснений: сейчас главное здоровье мамы и ребенка.

7. Ваш новорожденный может быть не особенно милым

После прохождения через относительно узкий таз кости черепа ребенка могут быть приплюснуты, что придает ему вид инопланетянина. Но обычно в течение суток голова принимает правильную форму. Кроме того, малыш может быть красно-синеватого оттенка, покрытый белым кремообразным веществом, ну и конечно же кровью и слизью.

8. Грудное вскармливание не всегда начинается интуитивно

Не у всех новорожденных получается сразу хорошо сосать грудь. Так же как и для мамы это что-то новое, так и для ребенка. Часто ему нужно в этом помочь.

9. Молоко в груди прибывает примерно на третий день

Не переживайте, если у вас сразу не будет молока. Во-первых, сначала будет желтое и густое молозиво, что тоже важно для иммунитета ребенка. Во-вторых, у малыша после рождения еще есть запас питательных веществ из утробы матери.

10. После родов вы еще можете выглядеть как беременная

На берите с собой любимые джинсы-скини на выписку из роддома. В первые дни вы можете выглядеть так же, как и на последних месяцах беременности. Ваш живот может лишь немного убавить в размере, а так будет похож на пустую ракушку. Ему нужно до 6 недель, чтобы вернуться в добеременную форму.

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