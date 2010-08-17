Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Он изменял в прошлом

Это один из признаков того, что ваш новый друг изменит вам, как и в предыдущих отношениях. Вы не сможете выяснить эту информацию на ранней стадии, но вы все же это, наверняка, узнаете. Большинство людей, которые изменяли в прошлом, изменят снова.

Заигрывание с другими (прямо при вас!)

Флиртовать с другими во время свидания со своим партнером – верх неуважения. Это означает, что ваш избранник нуждается в большем количестве внимания, и однажды пересечет запретную черту, когда вас не будет рядом, перейдя от флирта к сексуальному контакту. Такое поведение сложно изменить, поэтому вы должны спросить себя, стоит ли партнер ваших попыток сохранить отношения или вам лучше найти того, кому нужно лишь ваше внимание?

Отсутствие в течение нескольких часов без весомой причины или недосягаемость по телефону

Если новый партнер временами исчезает в течение дня или вечером, и в это время остается без связи, это признак того, что он может изменять. С другой стороны, ваш партнер может заниматься в спортзале или находиться в кино с друзьями. Но если он отключает телефон на несколько часов, особенно в ночное время, это признак того, что измена может иметь место. Поговорите с вашим партнером начистоту, объясните, что его исчезновения заставляют вас беспокоиться. И, если вразумительного ответа не последует, рассмотрите вероятность закончить отношения такого типа.