Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Британские исследователи выяснили, что причины нынешней эпидемии диабета тесно связаны с весом большинства жителей нашей планеты. Достаточно сказать, что прибавка в весе всего на уровне 3 кг в течение 10 лет уже увеличивает риск диабета второго типа более чем на 50%. Между тем, подобная прибавка типична почти для всех жителей России и многих других стран. Речь идет о возрастном отрезке с 30 до 60 лет, в котором люди традиционно прибавляют в весе. По мнению исследователей, если человек именно в эти годы способен тщательно следить за объемом своей талии, то 20% случаев диабета может быть предотвращено, пишет Medikforum.ru.

Когда наш организм запасается жиром, то в нем развивается резистентность к инсулину - гормону, который контролирует уровень сахара в крови. Все это и приводит к развитию диабета. Только в Великобритании растущая по объемам эпидемия диабета обходится местному здравоохранению в 10 миллиардов фунтов в год. От диабета страдает свыше трех с половиной миллионов британцев и свыше пяти миллионов россиян. Это количество постоянно растет. Такой всплеск объясняется увеличением числа пациентов с диабетом второго типа, причиной которого в большинстве случаев является лишний вес. При диабете первого типа, когда иммунная система атакует инсулинопроизводящие клетки, образ жизни не имеет существенного значения.

Традиционно врачи обращают свое внимание на группы риска, в которые входят жертвы ожирения и повышенного уровня сахара в крови. Однако последнее исследование показало, что даже незначительная прибавка в весе уже увеличивает риск диабета на 52%. Речь идет об увеличение индекса массы тела всего на один пункт.