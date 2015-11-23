Преждевременные роды повышают риск болезней сердца

В итоге расчеты показали, что преждевременные роды (на сроке менее 37 недель) при первой беременности повышают риск развития болезней сердца и сосудов у матери на 40% по сравнению с доношенной беременностью, а роды на сроке 32 недели и меньше шансы на сердечно-сосудистые заболевания удваивают. Несколько случаев рождения недоношенного ребенка в жизни женщины делают этот риск еще больше. Причем такой эффект сохраняется, даже если женщина не страдала от повышенного кровяного давления во время беременности, пишет health.mail.ru.

Как отмечают авторы исследования, выявленный ими феномен практически никак не связан с такими традиционными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, как ожирение или повышенное давление. Чтобы понять, почему преждевременные роды ведут к болезням сердца и сосудов у матери, требуются дальнейшие исследования.

Недавнее исследование Американской организации показало, что женщины мало знают о мониторниге состояния сердечно-сосудистой системы. Например, они не знают возраст, когда этот мониторинг нужно начинать.