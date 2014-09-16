Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Дочки-матери: почему не складываются отношения?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Кажется, не сыскать на свете роднее душ, чем матери и дочки. Особенно с возрастом, когда младшее поколение начинает лучше понимать старших. В реальности часто бывает наоборот: нормальные отношения между ближайшими родственницами упорно не хотят складываться. Совсем неконструктивно обвинять какую-то определенную сторону в «холодной войне». Но попытаться понять причины отчужденности и постараться внести свою лепту в налаживание отношений определенно стоит. Хотя бы ради того, чтобы улучшить отношение с другими людьми и прежде всего с самой собой.

Начнем с истоков. Психологи утверждают: первые «ласточки» разлада отношений появляются до трехлетнего возраста ребенка. В идеале ребенок должен чувствовать неразрывную связь с мамой, быть бок о бок с ней. Что часто бывает в действительности? Маме нужно выйти на работу, она или ее дитя болеет и их разделяет больничная палата, родительница слишком занята выяснением отношений с отцом ребенка, устраивает личную жизнь ввиду отсутствия мужа, сама по себе холодна к малышу… Причины могут быть как «уважительные», так и не очень, но результат один: в раннем детстве ребенку не хватило маминой любви, заботы, участия.

Для взрослого подобный пробел в общении может быть незначительным, и с лихвой окупаться подарками. Однако для маленького человечка такое отношение часто рассматривается как предательство, что мешает построению доверительных отношений с мамой на протяжении жизни. А что, если отсутствие мамы в необходимом объеме в детстве сопровождалось у ребенка чувством страха? Здесь ситуация может усугубляться болезненной привязанностью к родительнице.

Следующий переломный момент в паре «мама – дочь» возникает в переходный возраст. Милая послушная малышка выросла и отныне как будто делает все назло матери. Так кажется родительнице, которая изо всех сил часто пытается «сломать» подростка путем контроля, замечаний, осуждений, упреков. Природой это время бунта заложено как время «отрыва» от мамы. Однако последние изо всех сил стараются перетянуть «одеяло» на себя. Мол, я лучше знаю, что делать и как поступать их неразумному «ребенку». Те же в свою очередь не хотят ничего, кроме самостоятельности.

Парадокс, но даже у идеальных мам не все в порядке в отношениях с дочерьми-тинейджерами. Отличная хозяйка, безупречная жена, незаменимая и уважаемая сотрудница может вызвать в ребенке пренебрежение к ее достигнутым заслугам. Подросток в свою очередь начинает выбирать противоположные цели, стремиться как можно дальше отойти от матери как эталона. Разумеется, баллов в копилку ровных взаимоотношений это не добавляет.

Надо ли сомневаться, что став взрослыми, между нами и матерями – целая пропасть непонимания. Детские проблемы вырастают вместе с нами. Во что они выливаются? В раздражение от любого контакта с родительницей, печаль отсутствия материнского уважения к решениям выросшей дочери, принятия ее выбора, придирки, упреки, критика со стороны старшего поколения. Добавим к этой «гремучей смеси» отказ от собственного «я» в угоду матери, отказ от личных стремлений, чувство вины от того, что не могут быть идеальной дочерью, инфантильность по жизни, трудности в отношениях с противоположным полом и т.д.

Одни пытаются отчаянно завоевать любовь матери, стремясь взрослыми выстроить близкие отношения, другие утопают в обидах и упреках, третьи пытаются совсем отделиться от родителей и вовсе прекратить общение… Вот только ощущения комфорта, полноты жизни, гармонии нет ни в одном из перечисленных случаях. Создается ощущение тупиковой ситуации, которая как кубик Рубика в неумелых руках, никак не меняется.

Стоит ли вообще пытаться что-то исправить, ведь взрослых людей уже не переделать? Решать каждому, но психологи солидарны: отношения с родительницей не просто определяют наши совместные взаимодействия, но и проникают во все сферы жизни. От нее мы перенимаем такие понятия как «близость», «личные границы», «общение», учимся любви, умению справляться с несбывшимися надеждами, утратами, тревогами, горем.

А что, если вы получили «неуд» по важнейшим этапам, потому что преподаватель в лице мамы не донес жизненные знания в нужном объеме и качестве? Проще всего обвинить ее во всех своих неудачах, тем самым сняв с себя ответственность за собственную жизнь. Да, это слишком легко, но вы не сдвинетесь с мертвой точки ни на шаг. Зато, если перестанете застревать в детстве, оцените и примите полученные знания глазами взрослого, есть шанс помочь себе. Дело пойдет еще быстрее в гору, если вы поймете: мама – такой же неидеальный человек с личным опытом, детскими ранами, своими воспоминаниями, недолюбленностью…

Конечно, очень легко давать советы относительно принятия, прощения, отпускания прошлого. На практике сделать это неимоверно трудно, вот почему по подобным вопросам рекомендуется обращаться за психологической консультацией с детальным анализом и проработкой прошлого. Мы же хотели лишь сказать, что налаживание отношений между самыми близкими людьми, ставшими чужими, – реальный процесс. И нет ничего невозможного для тех, кто хочет уменьшить пропасть непонимания между собой и мамой.

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