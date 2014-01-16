Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими

О продуктах питания, которым необходимо еще «доходить» для обретения вкуса, ученые рассказали на страницах электронной газеты «Век». В частности, таким продуктом они считают мясо.

«Курицу лучше употреблять на второй день, ягнятину и свинину – через неделю. Что касается говядины, то этот срок составляет от двух недель до пяти месяцев», - сообщили эксперты.

Также не нужно стремиться есть свежими соленые и квашеные продукты. Такая пища становится гораздо вкуснее и полезнее только по истечении нескольких недель после приготовления, высказали свое мнение специалисты.

Другим продуктом, требующим добавочного созревания после производства, является сыр, напомнили они. По словам экспертов, чем сыр «моложе», тем он мягче, при этом возраст сыра влияет на его стоимость. Так, например, пармезан, созревавший на протяжении двух лет, и пармезан, выдерживавшийся более короткий срок, - будут стоить по-разному.

Еще врачи рекомендуют пить более «старым» кефир.

«Покупая этот продукт, следует помнить, что молодой кефир, в котором активно действуют бактерии, может спровоцировать вздутие. Чтобы избежать этого малоприятного явления, лучше выбирать более зрелый кефир», - обосновали они свой совет.