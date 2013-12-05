Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как худеет Кристина Агилера: секреты звезд

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Совсем скоро 14 февраля – День Влюбленных, и многие девушки озаботились тем, как к празднику Любви скинуть то, что было наедено на новогодних каникулах. Пока ты находишься в поисках лучшей диеты мы тебе расскажем, как худеет Кристина Агилера.

Кристина Агилера хорошо знает, что такое американские горки в похудении – знаменитая артистка склонна к полноте, и из стройняшки могла буквально за год превратиться в пышку, что в ее жизни случалось не раз.

Естественно, за годы борьбы с лишним весом ей довелось попробовать множество методов. К примеру, Кристина испытала цветную диету, по условиям которой нужно в течение дня есть продукты одного цвета. Не будем углубляться в ее описание, так как результата она. разумеется, не дала, как и многие другие попытки похудеть.

Добиться идеальной формы Кристине все же удалось, и помогли ей в этом диетологи Рейчел и Ричард Хеллер.

Они разработали специальную систему питания, которая идеально подошла Кристине. Дело в том, что ей было сложно избавиться от углеводов в рационе, но Рейчел и Ричард этого и не требовали.

Система, по которой похудела звезда, делится на два основных этапа – снижение веса и закрепление результата:

Три на три. Каждый прием пищи нужно условно разделить на три равные по объему части. Первая часть – белковые продукты (нежирная рыба, постное мясо, птица, соевый сыр). Вторая часть – овощи. Третья часть – углеводы (хлеб, картофель, макароны, фрукты и соки, сладости). Исключение – листья салата, которые можно употреблять в неограниченном количестве.

Для того, чтобы закрепить результат, Кристине нужно было придерживаться следующих правил:

    Дефицит хрома, способствует ускоренной выработке инсулина. Поэтому необходимо увеличить потребление продуктов, богатых этим микроэлементом (бобовых, картофеля, печени, сыров, мяса).

    На количество инсулина влияет кофеин, поэтому Кристина ограничила потребление кофе.

    Заменители сахара использовать нельзя. Если очень хочется сладкого, лучше съесть кубик черного шоколада или небольшой кусочек чизкейка.

    Для похудения необходим активный образ жизни. Три раза в неделю Кристина занимается силовыми физическими нагрузками.

    Занятия йогой и пешие прогулки.

Примерное меню Кристины Агилеры

    Завтрак: овсянка на воде с ягодами, фруктами или сухофруктами, яблоко, чай.

    Обед: мясной или рыбный стейк (100 г), овощи в любом виде (неограниченное количество), вода с лимоном.

    Ужин: тунец на пару, овощи.

Для перекусов между основными приемами пищи подойдут любые овощи – цветная капуста, цуккини, тыква, стручковая фасоль. В первой половине дня в качестве перекуса можно съедать фрукт.

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Как худеет Кристина Агилера: секреты звезд
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