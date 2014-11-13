Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Родители определяют отношение ребенка к браку и семье

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Ученые из Университета Кобе и Университета Досися проанализировали данные 10000 добровольцев. Специалисты хотели выяснить, как стиль родительского воспитания влияет на отношение человека к родителям и его желание вступить в брак. Оказалось, люди, чьи родители придерживались поддерживающего стиля воспитания, чаще заключали браки и хотели иметь много детей, передает Psych Central.

Исследователи рассмотрели 5 основных стилей воспитания в Японии (поддерживающий, снисходительный, строгий, безучастный и жестокий). Для поддерживающего стиля характерны высокий или средний уровень независимости, высокая степень доверия, высокий уровень интереса к ребенку и большое количество времени, проводимого с ребенком. Строгий стиль проявляется в низком уровне независимости, средней или высокой степени доверия, строгости, среднем или высоким уровне интереса к ребенку, большом количестве правил.

При снисходительном стиле уровень доверия высокий или средний, строгость отсутствует, а количество времени, проводимого с ребенком, среднее либо выше среднего. Безучастный стиль характеризуется низким уровнем интереса к ребенку, отсутствием строгости, небольшим количеством правил и времени, проводимого с ребенком. Наконец, при жестоком стиле уровни интереса к ребенку, доверия и независимости низкие, а уровень строгости высокий.

Исследование показало: людям, родители которых придерживались поддерживающего стиля, их отец и мать чаще казались идеальными. А участники, чьи родители придерживались жестокого стиля, реже всего считали своих родителей образцом для себя или потенциального партнера. В брак чаще вступали те, для кого родители были примером. Также эта группа хотела иметь больше детей. Кроме того, ученые обнаружили, что поддерживающий стиль воспитания оказался связан с самыми высокими уровнями доходов, счастья и успеваемости детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбракисследованиеотношениеродителиспециалистыученые
Пришли новостьПришли фото
Хроника
19:15
Рецепт фантастического шоколадного торта с кремом из авокадо
18:40
Родители определяют отношение ребенка к браку и семье
18:17
Как худеет Кристина Агилера: секреты звезд
17:49
Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими
17:30
Дочки-матери: почему не складываются отношения?
17:12
Преждевременные роды повышают риск болезней сердца
16:48
Стюардесса спасла девочку от секс-рабства, заметив нечто странное в самолете
16:43
Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента
16:22
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам
16:11
Десять фактов о родах, которые, с точки зрения акушерок, вы должны знать
15:51
Десять сумасшедших фактов о сексе, которых вы точно не знали!
15:47
Если хотите сохранить отношения, перестаньте делать эти шесть вещей
15:28
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
15:16
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
15:09
Галерея: опубликованы обнаженные лесби-снимки жены президента США Мелании Трамп
14:48
Китаянка родила ребенка, зачатого 16 лет назад
14:26
Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин
14:11
Белье ни при чем: пять вещей, которые убивают эротику
13:44
Четыре совета для пар, которые расстаются и сходятся снова
13:27
Наличие определенных привычек старит на 12 лет
Все новости
ФэшнЦеликом
Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин

Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби

Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби

Семь продуктов, которые категорически нельзя совмещать

Семь продуктов, которые категорически нельзя совмещать

6. фев
Врачи перечислили мифы о сахаре
Самые читаемые
Галерея: опубликованы обнаженные лесби-снимки жены президента США Мелании Трамп
Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими
Если хотите сохранить отношения, перестаньте делать эти шесть вещей
Стюардесса спасла девочку от секс-рабства, заметив нечто странное в самолете
Десять сумасшедших фактов о сексе, которых вы точно не знали!
Топ комментариев
Три главные ошибки русских женщин, которые мешают им выглядеть красиво и стильно(8)
Письмо читательницы: на каком свидании нормально отдаться? (4)
Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше (3)
Ты не ослышалась! Мужчины с большими животами – лучшие любовники(2)
Мать провела 16 дней с мертвой дочкой и выложила свои фото(2)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вниманиевозможностьдевушкадевушкиженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователикофемакияжмужчинамужчиныотношениеотношенияплатьепроблемыребенокродителиродственникисексспециалистыудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Дочь избивает своего отца – популярного эстонского певца Стига Рясту (видео)

Дочь избивает своего отца – популярного эстонского певца Стига Рясту (видео)

Стюардесса спасла девочку от секс-рабства, заметив нечто странное в самолете

Стюардесса спасла девочку от секс-рабства, заметив нечто странное в самолете

Что должен сделать каждый одинокий человек в День Святого Валентина: девять пунктов

Что должен сделать каждый одинокий человек в День Святого Валентина: девять пунктов

19:25
Только на Limon.ee! Для своих преданных друзей разыгрываем четыре билета на фильм Федора Бондарчука – «Притяжение 3D»
18:56
Литовка в морозный солнечный день пошла эстонский лес. Когда она вышла оттуда, народ просто ахнул (галерея)
18:33
Боюсь даже представить, в какой ярости сейчас Эрика Салумяэ! Я чуть под стол не упал, увидев обряд крещения ее внучки (галерея) (1)
18:08
Не забудьте! 17 февраля в Таллинне состоится грандиозное «Супер Ретро Шоу»
Rus.Postimees.eeЦеликом
Цахкна: правительство не готово сделать исключение для таллиннских русских школ

Цахкна: правительство не готово сделать исключение для таллиннских русских школ

Читатель: прекратите непотребства в спортзале!

Читатель: прекратите непотребства в спортзале! (3)

Полиция безопасности задержала угрожавшего взорвать самолет в Таллиннском аэропорту

Полиция безопасности задержала угрожавшего взорвать самолет в Таллиннском аэропорту

19:15
Метс: пары, заключившие договор о сожительстве, могут подать на государство в суд
18:46
Фото: в Таллинне на заводе произошел пожар
18:37
В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков
18:09
Таллинн помогает решить проблему автостоянок
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнлять план по штрафам?

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнлять план по штрафам? (1)

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз (1)

6. фев
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?
Погода
Невероятное видео: в небе над США пролетел яркий метеор

Невероятное видео: в небе над США пролетел яркий метеор

Мороз и солнце: по-настоящему зимняя погода ожидает жителей Эстонии в среду

Мороз и солнце: по-настоящему зимняя погода ожидает жителей Эстонии в среду

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees