Родители определяют отношение ребенка к браку и семье

Исследователи рассмотрели 5 основных стилей воспитания в Японии (поддерживающий, снисходительный, строгий, безучастный и жестокий). Для поддерживающего стиля характерны высокий или средний уровень независимости, высокая степень доверия, высокий уровень интереса к ребенку и большое количество времени, проводимого с ребенком. Строгий стиль проявляется в низком уровне независимости, средней или высокой степени доверия, строгости, среднем или высоким уровне интереса к ребенку, большом количестве правил.

При снисходительном стиле уровень доверия высокий или средний, строгость отсутствует, а количество времени, проводимого с ребенком, среднее либо выше среднего. Безучастный стиль характеризуется низким уровнем интереса к ребенку, отсутствием строгости, небольшим количеством правил и времени, проводимого с ребенком. Наконец, при жестоком стиле уровни интереса к ребенку, доверия и независимости низкие, а уровень строгости высокий.

Исследование показало: людям, родители которых придерживались поддерживающего стиля, их отец и мать чаще казались идеальными. А участники, чьи родители придерживались жестокого стиля, реже всего считали своих родителей образцом для себя или потенциального партнера. В брак чаще вступали те, для кого родители были примером. Также эта группа хотела иметь больше детей. Кроме того, ученые обнаружили, что поддерживающий стиль воспитания оказался связан с самыми высокими уровнями доходов, счастья и успеваемости детей.